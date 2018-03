10 loših navika koje su - dobre za nas

Loše navike tako zovemo jer nisu dobre za nas, fizički ili psihički, no izgleda da se među njih sakrio popriličan broj onih koje su takve samo po nazivu, a zapravo mogu biti prilično korisne i dobre za zdravlje.

Stoga, evo 10 loših navika koje to - nisu:

Čokolada - uživajte, obožavatelji čokolade! Ne trebate se osjećati krivima jer uživate u čokoladi, bilo da je u pitanju tamna čokolada ili mliječna. Ljudi koji redovito jedu čokoladu manje su skloni srčanim bolestima. Čokolada pomaže ljudima da se oslobode stresa, neovisno o tome u kojem obliku je jedu, prenosi Entrepreneur. Ali, nemojte zaboraviti da je čokoladno blaženstvo puno kalorija, masti i šećera... Ne pretjerujte!

Psovanje - možda se to kosi s vašim uvjerenjima, ali sočno opsovati tu i tamo zapravo bi moglo imati i dobre strane. Prema nekim istraživanjima psovke bi vam mogle pomoći da zvučite uvjerljivije. Uz to, psovanje je dobar način da se oslobodite stresa. I da - one koji psuju, drugi ljudi doživljavaju otvorenijima i iskrenijima.

Razgovaranje sa samim sobom - možda zvuči ludo, ali pričanjem sa samima sobom mogli biste riješiti neke probleme, jasnije razmišljati i osloboditi se stresa. Jedno istraživanje pokazalo je da ljudi koji naglas pričaju dok traže nešto bolje vizualiziraju predmet i lakše ga uočavaju. Pokazalo se i da od razgovora sa samim sobom imamo više koristi nego od razgovora s drugim ljudima.

Sanjarenje - ne sanjare samo djeca. Ova navika nikad se ne izgubi ni u odrasloj dobi. Mnoga istraživanja pokazala su da sanjaranje pomaže da budemo kreativni, produktivni i motivirani. Zašto? Zato što aktivira područja mozga koja su inače "uspavana".

Spavanje bez odjeće - ako vam je tako ugodno, odlično. Spavanje bez odjeće regulira tjelesnu temperaturu i osigurava miran san. Ako vjerujete raznim istraživanjima, goli ćete bolje spavati, a tako ćete smanjiti i razinu hormona stresa, kortizola, i oporaviti se od neugodnih situacija koje ste doživjeli danju.

Spavanje vikendom - dugo već postoji vjerovanje da je najbolje uvijek ustajati i ići na počinak u isto vrijeme. Izgleda da to i nije baš tako. Posljednja istraživanja koja su objavljena u časopisu Sleep govore da vikednom treba nadoknaditi san koji smo propustili tijekom tjedna.

Umjerena konzumacija alkohola - nema razloga da vas grize savjest ako ste popili čašu vina nakon napornog dana. U stvari, umjerena konzumacija alkohola ima brojne prednosti za vaše zdravlje. Mnoga istraživanja tijekom posljednjih nekoliko godina pokazuju da povremena konzumacija alkohola može pomoći da razmišljate jasnije, da se bolje sjećate i da smanjite rizik od pojedinih bolesti.

Vrpoljenje - od uvrtanja kose do lupkanja prstima - mnogi od nas ne mogu sjediti mirno ni pet minuta. Vrpoljenje može biti dobro, osobito ako po cijeli dan sjedite za stolom. Ljudi koji se vrpolje imaju viši krvni tlak, i ne samo to, oni sagorijevaju oko 350 kalorija više dnevno.

Žalite se, oko pravih stvari - naravno da konstantne žalopojke mogu iritirati ljude oko vas, ali ako se tu i tamo požalite na nešto što vas muči, to je dobro. Osobito ako se radi o važnim stvarima. Ljudi koji se žale s ciljem da postignu nešto sretniji su od ljudi koji se žale samo da bi se žalili. Savršeno je prihvatljivo požaliti se na nešto ako će vas to dovesti do cilja.

Žvakaća guma - ako se trebate koncentrirati na nešto - pronađite žvakaću gumu. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji su imali žvakaće gume bolje izveli zadatke u kojima su se morali prisjećati nečega. Žvakaće gume su dobre i za koncentraciju i za pamćenje.