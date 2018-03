10 loših navika koje vam jedu energiju

Loše navike mogu nam donijeti bolesti i svakakve grozote, ali sve počinje time što nam bespotrebno oduzimaju energiju i elan.

Stoga, evo deset navika koje biste trebali napustiti u najkraćem mogućem roku kako bi postali sretnija, ispunjenija i produktivnija osoba:

Gledanje drugih - riječi i djela drugih ljudi mogu nas "srušiti". Iako ponekad iz ponašanja drugih možemo naučiti vrijednu lekciju, u većini slučajeva jednostavno gubimo vrijeme tražeći u njemu nešto čega nema. Male stvari često su nevažne. Ako baš morate znati što je netko mislio - pitajte ga.

Loš posao - naravno da neće svaki dan na poslu biti bajkovit. Ali, ako nikako ne uživate u poslu, a ne radite ništa da promijenite situaciju, imate problem. Na poslu provodite 40 sati tjedno. Često i više od toga. Osam sati dnevno raditi nešto što vas iscrpljuje izrazito je neproduktivno.

Loše društvo - okružite se ljudima koji vas podižu i koji će vas prihvatiti onakvima kakvi jeste.

Perfekcionizam - ne može, i neće, sve uvijek biti savršeno. To je neizbježno. Nemojte biti opsjednuti savršestvom. Izaberite bitke koje ćete voditi. Imate ćete više energije i biti motiviraniji.

Pomaganje onima koji to ne žele - netko koga volite možda prolazi kroz teško razdoblje. Važno da im date potporu. Ali i da shvatite kako ih ne možete promijeniti. Iscrpljujuće je biti potpora nekome u teškim situacijima. Ako ste već odlučili pomoći, to je vaše pravo. Ali, u situacijama u kojima ne možete pomoći, i ljudi ne žele vašu pomoć, apsurdno je raditi to.

Preskakaje vježbanja - lako je ostati u krevetu pola sata duže umjesto obaviti jutarnju tjelovježbu. Ali, time pogoršavate stvari. Vježbanjem podižete endorfine koji vas čine sretnijima i zdravijima.

Pretjerane brige - brigom oko stvari na koje ne možete utjecati nećete postići baš ništa. Ne možete utjecati na odluke Vlade ili na nesretne događaje. Sve što možete je odlučiti kako dalje. Teško je osloboditi se stalnog zanovijetanja vašeg uma, ali ako prihvatite stvari koje se događaju, uštedjet ćete mnogo energije i mentalnog prostora.

Pristajete na sve - svi imamo potrebu ugoditi ljudima oko sebe. Zato je tako teško reći "Ne". Ponekad, ipak, moramo izaći iz naše ugodne zone. Ako ne govorite ne, moglo bi vam se dogoditi da budete odgovorni za mogo toga za što ne želite biti odgovorni. Naučite reći Ne!

Razmišljanje o prošlosti - zakačiti se za prošlost zaista nije teško. Ali, neprestano razmišljanje o prošlosti samo će vam oduzeti motivaciju da nešto poduzmete sad.

Tuđe brige - ljudi će se uvijek žaliti na nešto. Ako se uhvatite u mrežu brige o stvarima za koje vas zapravo nije briga, iscrpit ćete se. Zamorno je slušati negativne ljude. Izbjegavajte situacije u kojima to morate. Ne dajte da vas uvuku u svoje žalopojke i prepirke za koje ne marite.