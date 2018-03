10 namirnica koje treba izbjegavati u širokom luku

Zdrava prehrana znači ne samo da jedete zdravu hranu, već i da izbjegavate onu koja to nije. Naravno, lista i jedne i druge je prilično duga i teško bi je bilo smjestiti u jedan članak, no postoje namirnice koje su izuzetno loše za naše zdravlje i koje obavezno treba izbjegavati.

Na list onih koje treba izbjegavati ima začudno velik broj namirnica koje inače normalno svakodnevno konzumiramo, a sigurno će vas neke i prilično iznenaditi.

Stoga, evo 10 namirnica koje obavezno trebate izbaciti s jelovnika:

Bijeli kruh - iz bijelog brašna se uklanjaju sve hranjive tvari, a sve ostalo je škrob. Škrob povećava razinu šećera u krvi, povećavajući rizik od dijabetesa. Višak šećera u krvi povećava rizik od pretjeranog povećanja težine.

Duboko pržena hrana - duboko pržena hrana u ulju izuzetno je ukusna, ali i iznimno nezdrava. Povećava kolesterol i začepljuje arterije. Nadalje, hrana bogata ugljikohidratima poput krumpira, kada se prži na visokim temperaturama, proizvodi akrilamid - tvar koja povećava rizik od raka.

Gazirana pića - višak šećera iz gaziranih pića, pohranjuje se kao masnoća, što dovodi do pretilosti, dijabetesa i visokog krvnog tlaka. Dnevni unos od jedne do dvije limenke gaziranog pića povećava rizik od dijabetesa kod mladih i povećava rizik od razvoja gihta za muškarce i žene.

Instant rezanci - cijeli paket instant rezanaca (noodlesa) napravljen je od umjetnih okusa, pun konzervansa, začina i boja. Postoji minimalna razina kalorija, natrija i masnoća. Kada ih jedemo, unosimo sve štetne konzervanse i dodatke.

Kokice za mikrovalnu - prema mnogim istraživanjima, vrećice kokica za mikrovalnu obložene su određenim kemikalijama kako bi se spriječilo 'curenje' masti. Kad se vrećice zagriju u mikrovalnoj, kemikalije se puštaju u kokice. Te kemikalije jedan su od uzroka raka dojke, bubrega i raka testisa i povećavaju razinu kolesterola, a time i rizik od kroničnih bolesti srca.

Konzervirana hrana - bisfenol A (BPA) je spoj pronađen u konzerva i koji se propušta u hranu. On ometa hormonsku regulaciju gena i tijela i povezan je s problemima poput ranog puberteta, pretilosti i raka. Istraživanje iz 2013. objavljeno u Human Reproduction napomenulo je da je BPA koji se unosio kroz hranu doveo do mutacija jajašća kod žena, što je dovelo do poteškoća sa začećem. BPA čak može potaknuti rast raka dojke.

Margarin - pun je transmasnih kiselina koje mogu uzrokovati začepljenje arterija, ograničavajući protok krvi bogate kisikom u srce i uzrokujući srčane udare.

Prerađeni mesni proizvodi - meso koje se čuva dimljenjem, solju, sušenjem ili dodavanjem štetnih konzervansa poput nitrata, prerađeno je meso. To uključuje slaninu, šunku, kobasice, salame... Istraživanja su pokazala da jedenje prerađenog mesa doprinosi bolestima srca, raku i preranoj smrti. Prerađeno meso također ima visok sadržaj soli koji povećava krvni tlak. Nitrati također začepljuju arterije i povećavaju razinu šećera u krvi.

Protein soje - prema izvješću iz 2010. godine podnesenom Američkoj agenciji za zaštitu okoliša i Europskoj agenciji za sigurnost hrane, izloženost glifosatnim sprejevima u Argentini -koji se koristi u uzgoju soje - rezultirala je značajnim povećanjem komplikacija u trudnoći, neuralnih deformacijama, pobačajima i rakom. Prerađeno ulje i bjelančevine iz soje nalaze se u bezbroj prehrambenih proizvoda i popularno se konzumiraju. Dakle, herbicid se konzumira zajedno s njima.

Umjetni zaslađivači - mnogi, kada pokušavaju izbjeći šećer, koriste umjetna sladila, no nedavna studija pokazuje da ova vrsta zaslađivača povećava rizik od dijabetesa. U studiji objavljenom u časopisu Nature napisano je da tijelo ne probavlja umjetni šećer, koji onda odlazi u crijeva i apsorbira crijevne bakterije, mijenjajući njihovo ponašanje. Prema rezultatima, to uzrokuje brzi dobitak kilograma i povećava rizik od dijabetesa.