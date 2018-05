10 osobina karizmatičnih žena

Karizma je jedna od stvari koju je jako teško naučiti, s tim se rađa - način na koji žena hoda, priča, drži do sebe, način na koji zrači iznutra, ona iskra koju posjeduje... sve to se zove karizma ili "ono nešto" što je teško definirati, ali je potpuno neodoljivo svima.

To su one žene koje zavladaju svakom prostorijom u koju uđu, bez obzira što imale na sebi i kakva im je frizura ili šminka. No, uz nešto truda, možete konkurirati onima koje su stekle rođenjem - pripazite na ovih deset stvari:

Duša - svi znamo što znači kada netko ne posjeduje unutarnju ljepotu. S druge strane, postoje osobe koje jednostavno sjaje i u čijoj blizini bismo se uvijek željeli nalaziti.

Ego pod kontrolom - ona ne želi po svaku cijenu biti u centru pažnje. Čini to nesvjesno jer posjeduje samopouzdanje i skromnost, a te osobine privlače pažnju drugih više od isforsiranih gesta.

Izražavanje - nema ništa gore od djevojke koja nije elokventna i ne zna reći što misli. Dama koja ima svoje mišljenje može biti očaravajuća i dokaz je da je mozak najjači afrodizijak.

Misterioznost - ona ne otvara usta bez razloga i ne otkriva sve svoje tajne. Nije od onih koje pričaju samo da bi čule svoj glas. Nema ništa intrigantnije od žene obavijene velom misterije. Ona je puna iznenađenja i što je više upoznajete, postaje sve ljepša i ljepša.

Otvorenost - lijepa žena ne zna za ograničenost. Otvorena je za nove ideje, ljude i mjesta. Njezina hrabrost i otvoren um su očaravajući.

Pojava - ova osobina se ne može izraziti riječima. Ona posjeduje nešto, ali ne možete to definirati. Ona ima tu specijalnu kvalitetu i ne možete je objasniti zbog toga što to nikada u životu niste doživjeli.

Prirodan izgled - šminkanje je stvar izbora i u tome nema ništa loše. Međutim, lijepa žena ne osjeća potrebu da sakriva svoje nedostatke pomoću make up-a. Ona će to učiniti zbog sebe, ne zbog drugih.

Samostalnost - žena kojoj nije neophodan muškarac kako bi živjela svoj život je žena koja je sigurna u sebe. Samopouzdanje je ključ za istinsku ljepotu. Njoj ne treba odobravanje drugih za svoje postupke.

Strast - ne postoji ništa ljepše od strastvene žene. Ženu koja živi punim plućima i koja radi stvari s velikom strašću vrijedi poznavati.

Suosjećajnost - ne misli samo na sebe, siosjećajna je i brižna. Žrtvovat će se zbog drugih ljudi. Ne slama srca, već ih iscjeljuje. To je istinska ljepota.