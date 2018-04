10 razloga za stalni umor

Stalni umor ili nedostatak energije nije samo posljedica neispavanosti, jer postoji cijeli niz uzročnika koji mogu izazvati takvo stanje - iscrpiti vas fizički i psihički, isisati i zadnji atom energije i ostaviti vas kao ribu na suhom.

Stoga, evo 10 stvari koje nas čine umornim, pa poradite na tome da se to ne događa:

Gubite noći vikendom - subotom ste izašli ili predugo gledali film, pa taj san nadoknađujete u nedjelju ujutro? Zbog toga ćete imati problema da utonete u san u nedjelju, dan prije novog radnog tjedna. Osjećaj umora vjerojatno će se nastaviti protezati cijeli tjedan i tako u krug.

Jedete brzu hranu - hrana puna šećera i jednostavnih ugljikohidrata rangira se visoko na glikemijski indeks (GI), indikator koliko brzo ugljikohidrati povećavaju šećer u krvi. Veliki skok šećera u krvi nakon kojeg slijedi brzi pad, uzrokuje umor tijekom dana. Dobar izbor uključuje pileće meso (pečeno, ne prženo) i smeđu rižu, losos i slatki krumpir ili salatu s piletinom i voćem.

Ne pijete dovoljno vode - već i malo dehidracije - čak 2% normalnog gubitka tekućine - uzima danak na energetskoj razini. Dehidracija uzrokuje smanjenje volumena krvi pa vaše srce pumpa krv manje učinkovito, smanjujući brzinu kojom kisik i hranjive tvari stižu do mišića i organa.

Ne znate reći NE - ljudi koji stalno žele ugoditi drugim ljudima, često to rade na štetu vlastite energije i sreće. Naučite se da glasno kažete 'ne'. Čujete li kako ju glasno izgovarate, pomoći će vam sljedeći put kad dođete u situaciju da prihvatite stvari koje vam 'jedu' energiju.

Nedovoljno željeza u prehrani - Nedostatak željeza može dovesti do osjećaja tromosti, razdražljivosti, slabosti i nesposobnosti da se usredotočite. Osjećate se umorno jer manje kisika putuje do mišića i stanica. Povećajte unos željeza kako biste smanjili rizik od anemije: jedite govedinu, grah, tofu, jaja, tamno zeleno lisnato povrće, orašaste plodovi i maslac od kikirikija te ih uparite s hranom koja je visoka vitaminom C (vitamin C poboljšava apsorpciju željeza kada se jede zajedno).

Perfekcionizam - radite puno teže i duže nego što je potrebno. Kad postavite ciljeve koji su toliko nerealni da ih je teško ili nemoguće postići, na kraju ne postoji osjećaj zadovoljstva. S vremenom ćete shvatiti da dodatno vrijeme koje ste ulagali nije zapravo poboljšalo vaš posao.

Preskakanje doručka - hrana koju jedete opskrbljuje vaše tijelo energijom, a kada spavate, vaše tijelo nastavlja s korištenjem onoga što ste konzumirali za večeru kako biste zadržao protok krv i opskrbu kisikom. Dakle, kada se ujutro probudite, morate doručkovati. Ako preskočite doručak, osjećat ćete se tromo i umorno. Preporuke su doručak koji uključuje cjelovite žitarice, proteine i zdrave masnoće.

Preskakanje vježbanje zbog umora - to zapravo ima suprotan učinak. Redovita tjelovježba povećava snagu i izdržljivost, pomaže da vaš kardiovaskularni sustav djeluje učinkovitije i isporučuje kisik i hranjive tvari u tkivo. Zato sljedeći put kada budete u iskušenju da se srušite na kauč, bar idite u brzu šetnju - nećete požaliti.

Pijete prije spavanje - piće prije spavanja možda zvuči kao dobar način da se opustite, ali nije tako. Alkohol u početku smiruje središnji živčani sustav, stvarajući sedativni učinak, ali je u konačnici sabotaža sna. Alkohol stvara učinak odbijanja jer se metabolizira, što stvara nagli val u adrenalinskom sustavu. Zato je vjerojatnije da ćete se probuditi usred noći nakon što pijete.

Radite na godišnjem - provjeravanje e-maila kada se trebate opustiti uz bazen dovodi do opasnosti od izgaranja. Isključite se i dopustite sami sebi da se istinski opustite - to će vam omogućiti da se vaš um i tijelo odmore. Kada zaista uzmete pauze, bit ćete kreativniji, produktivniji i učinkovitiji kada se vratite.