10 stvari koje muškarca čine - onim pravim

Pravi, dobar muškarac velikom se broju žena čini kao nedostižan ideal, jednorog ili zmaj - mitsko biće za koje svi tvrde da postoji, no nitko ga nije osobno ugledao već je čuo priče... no je li to stvarno tako?

Naravno da nije, samo je potrebno obratiti malo više pažnje na ljude oko sebe i prodrijeti kroz masku koju nose, zanemariti prvi dojam izgleda i - potražiti ove osobine koje su karakteristične upravo za takve, prave muškarce.

Dobar ukus - nije baš da je glavni uvjet za uspješnu vezu, no definitivno ne može biti viška

Fizička sprema - vaš muškarac ne mora skakati po visokim zgradama - ali ako on vodi brigu o svom tijelu, to je znak samopoštovanja.

Humor - život ima uspona i padova, u njemu postoje drame i sporedni likovi koje želimo samo izbrisati, piše Elephant journal. Dakle, vaš muškarac bi vas trebao znati nasmijati.

Inteligencija - treba li vaš muškarac imati I.Q. veći od Einsteina? Ne, ali svakako je potrebno da ste u mogućnosti povezati se s njim na mentalnoj razini - i on bi trebao pokazati vlastitu znatiželju i intelekt.

Komplimenti - savršeni partner trebao bi provoditi više vremena naglašavajući ono što je super u vezi vas nego isticati vaše manje dobre osobine. Ne zato što je zaslijepljen, nego zato što vas voli zbog onoga što vi jeste i zna da živimo po standardima koje su nam postavili.Ukratko, mi postajemo najbolja verzija sebe u toplom, brižnom, pozitivnom okruženju.

Ljubavni osjećaji - jednostavno, treba odabrati osobu koja jasno daje do znanja da voli biti s vama i poštuje sve u vezi s vama

Ne trpi gluposti - ne bi trebao okretati glavu kad se loše odnosite prema njemu, kad ga pokušavate kontrolirati ili se ponašate kao da je manje vrijedan od vas. On bi vas trebao ohrabrivati, a ako je potrebno i zahtijevati da budete sjajni; da budete vaša najbolja verzija sebe. Život je izazov, a dobar partner trebao bi vaš život učiniti lakšim, a ne težim

Strpljenje - ako on ima strpljenja s vama i vašim uvrnutim navikama i osobinama, život postaje mnogo lakši.

Svestranost i posvećenost - idealan partner bi trebao pokazati razinu predanosti i u drugim područjima svog života osim vas.