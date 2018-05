11 pogrešaka koje smo počinili u svojim dvadesetima

Biti mlad ima svoje prednosti. U mladosti ćemo napraviti mnoge pogreške od kojih veliki dio neće ostaviti nikakve posljedice i pripisat će se upravo našoj mladosti - ludosti.

No ima i onih koje će ostaviti traga na naše živote, a mi vam danas donosimo 11 njih u nekima od kojih ćete se možda moći prepoznati.

1. Nismo prali zube

U to doba još su bili zdravi pa nam se nije dalo ili smo mislili da to nije potrebno često činiti. Neki od nas kasnije su lekciju naučili na vlastitim pogreškama.

2. Ostali smo u „prosječnoj" vezi

Nismo bili sretni, ali ni nesretni, ali ostali smo u toj vezi jer smo u nju već uložili i truda i vremena.

Ako osjećamo da veza od nas zahtjeva previše truda, a ne čini nas previše zadovoljnima, možda to nije veza u kojoj bismo trebali ustrajati. Postoje gore stvari od toga da opet ostanemo sami.

3. Dali smo si oduška s alkoholom

Možda smo čak provodili i godine pretjerano konzumirajući alkohol i braneći se time da smo mladi i samo „partijamo". Ali provoditi svaki vikend pijan nikako nije normalno.

4. Nismo koristili zaštitne kreme za sunčanje

Bez obzira jesmo li se izležavali na plaži, igrali nogomet s dečkima ili radili na gradilištu. Previše vremena provedenog na suncu može dovesti do razvijanja melanoma, a ni mladi ljudi nisu pošteđeni te opasnosti.

5. Nismo štedjeli

Ne štedi se samo kad postoji nešto što želimo, a ne možemo si to odmah priuštiti. Štedjeti možemo, i trebali bismo, kad god imamo priliku. Dakako, to ne znači da trebamo spremati na stranu baš svaku kunu koja nam ostane, i ne priuštiti si ništa više od onog neophodnog, no ne znači ni da trebamo potrošiti cijelu plaću samo zato što možemo.

6. Izbjegavali smo roditelje

To je bilo doba emancipacije kad smo napokon postali sami svoj „gazda". Bili smo toliko sretni što imamo svoj novac i možemo donositi vlastite odluke da smo se odvojili od onih koji su sve to velikom mjerom omogućili. Neki od nas tek su kasnije postali svjesni te pogreške.

7. Nismo znali kako koristiti kreditne kartice

Znali smo jako dobro kako ih provući u trgovini, no dali smo si oduška s odlascima u minus i kupnjom na rate. Možda smo račun na jednoj kartici otplaćivali drugom. Svi su ti dugovi, kasnije su došli na naplatu, a neke od njih plaćali smo veliki dio narednog desetljeća.

8. Nismo brinuli o zdravlju

Nismo vježbali, a jeli i pili smo sve što nam je zamirisalo. Tek smo kasnije naučili da ono što sa dvadeset unosimo u sebe, može se početi primjećivati tek s trideset ili više, bez obzira hoće li to na vagi ili na krvnoj slici.

9. Čekali smo da se dogodi „ono nešto"

Drugim riječima, nismo znali što želimo pa smo čekali da se dogodi neko čudo koje će nam pokazati koja je svrha našeg života. Usput smo gubili vrijeme.

10. Prerano smo dobili dijete

Možda nismo bili spremni ni psihički ni financijski. Dijete je postalo centar našeg svijeta, i možda nam onemogućilo da ostvarimo karijeru koju smo željeli ili napravimo sve što smo zamislili.

11. Nismo izlazili iz zone udobnosti

Nismo riskirali i potražili bolji posao, pokušali naučiti nešto novo ili pozvali na spoj djevojku koja nam se sviđa. Toliko je toga što smo željeli, a od straha se nismo usudili napraviti. Nismo znali da je gore od neuspjeha samo saznanje da nismo ni pokušali.