11 znakova da ste pronašli onu pravu

Koliko ste se puta zapitali je li vaša partnerica "ona prava" za vas? Iako se psiholozi već desetljećima trude pronaći zadovoljavajuću formulu koja bi uspješno odgovorila na ovo pitanje, baš im i ne ide - naime, u međuljudskim odnosima i emocijama ima toliko finih nijansi da je konačan odgovor nemoguće pronaći.

Ipak, za utjehu, uspjeli su barem definirati karakteristike idealne žene, pa evo glavnih:

Dobar odnos s roditeljima - ako želite znati kakva će vaša žena biti za 30 godina, pogledajte kako se ponaša prema svojim roditeljima. Znanstvenici sa Sveučilišta Alberta ispitali su 2970 ljudi različitog uzrasta i došli do zaključka da postoji jasna veza između odnosa prema roditeljima u mladosti i partnerske veze kasnije u životu. Stoga, ako je vaša draga pažljiva prema svojim roditeljima, bit će pažljiva i prema vama.

Iskrenost - svi griješimo i donosimo pogrešne odluke. Zbog toga je važno pored sebe imati osobu koja će biti iskrena prema vama i ukazati vam na vaše mane i greške, ali i reći što nju muči. Iskrenost je važno posvijestiti. Ona je nešto što se u odnosu gradi i vježba.

Kompromisi - psiholozi sa Sveučilišta Los Angeles proučavali su 172 bračna para punih 11 godina i zaključili da je lako biti u vezi kada sve ide dobro. "Ali kada se veza mijenja, oni koji su spremni na žrtvu, na kompromis i promjene, ostat će u vezi te su zbog toga idealni partner", objašnja autor studije Thomas Bradbury.

Ljubaznost i zahvalnost - ovo nisu samo poželjne osobine prema vanjskom svijetu, nego i u vašoj vezi. Psiholog John Gottman sa Sveučilišta Washington u 30-godišnjem proučavanju bračnih parova definirao je dvije vrste parova: oni koji se rastanu unutar šest godina te oni drugi koji ostanu zajedno. "Parovima koji ostaju skupa zajedničko je to da uvijek gledaju socijalno okruženje, svjesni su stvari koje cijene i zahvalni su na njima. Oni grade kulturu poštovanja i zahvalnosti", poručuje psiholog.

Opraštanje - život nije uvijek ružičast, a nisu bome ni veze. Svaki par prolazi veće ili manje krize u kojima će partneri jedno drugome nanijeti bol. Ukoliko kraj sebe imate osobu koja nije zlopamtilo i zna oprostiti, ne dajte je nikome. Ona će kraj vas ostati do kraja, a i dugo će živjeti. Naime, studija je pokazala da osobe koje mogu oprostiti drugima, dulje žive.

Opraštanje je dio svake zdrave veze. Nitko nije savršen pa ni vi. Sigurno će biti situacija kada ćete je povrijediti, a tada će biti važno da je s vama osoba koja može oprostiti.

Otvoreno srce - život će vam biti puno jednostavniji ako se vaša draga zna snaći kada je u fokusu i ako se zna izboriti za svoje mjesto u grupi. Dobronamjerna je. Zbog toga je ljudi cijene.

Podrška - pravoj partnerici uvijek ćete moći reći svoje želje i planove. Njoj će biti važno da ih ostvarite ukoliko će to vas usrećiti. Bit će joj bitno da se kraj nje razvijate u sretnu i kvalitetnu osobu. Isto to činit će i ona - razvijati se i rasti kraj vas. To je recept za zdrav odnos.

Pozitivan stav - je li vaša partnerica osoba kojoj je čaša uvijek do pola puna? Ponekad vas čak i nervira njezin optimizam? Ako je tako, onda je ne puštajte. Svoj optimizam ona će prenijeti i na vas.

"Njezin optimističan pristup utjecati će na vas pa ćete i sami početi zračiti pozitivnom energijom", objašnjava psihologinja Terry Orbuch. S druge strane, negativni ljudi crpe energiju i truju nas pa čak i loše djeljuju na zdravlje ljudi oko sebe. Psihologinja Elaine Hatfield došla je do otkrića da ćemo preuzeti negativnost ljudi s kojima provodimo najvše vremena (ukoliko su te osobe negativne), što može dovesti do niza fizičkih, ali i psihičkih bolesti poput depresije.

Prihvaća mane partnera - svjesna je vaših mana, ali vam ih ne nabija na nos i ne kritizira vas. Prihvaća vas takvima kakvi jeste.

Smirenost - svađe su neizostavni dio veze, dok apsolutno slaganje uopće nije znak stabilne veze. Trebate znati reći kada vam nešto ne odgovara, a isto tako to treba znati reći i druga strana. Ono što je važno je način na koji se suočavate s činjenicom da u nečemu niste suglasni i način na koji se mirite. Znanstvenici su nakon 13 godina istraživanja uspjeli doći do zaključka da će veza biti kvalitetnija i dulje trajati, a par će biti sretniji ukoliko žena uspjeva ostati smirena tijekom svađe i ukoliko te emocije prenosi na muškarca, odnosno smiruje ga.

Svoj život - jednako važan kao dobar seks, u vezi je važan i prostor za sebe i svoje potrebe. "Kada osoba ima svoje prijatelje, svoje interese, kada ih ne definiraju samo partner i veza, onda je i taj par sretniji i jedno drugo nadopunjuje", objašnjava psiholog Terry Orbuch sa Sveučilišta Michigan.