15. Festival prvih od 2. do 7. 10. u Centru KNAP

15. Festival prvih, koji se u organizaciji Studija Artless održava od ponedjeljka, 2. listopada do nedjelje, 7. listopada 2017., u prostorima Centra KNAP, kao ovogodišnju temu nudi izmišljanje tradicije, a bogat tjedni program uključuje radionice, tribine, performanse, izložbe, predavanja i još mnogo toga.

Kad je izmišljanje tradicije u pitanju, navode organizatori, koristi može biti od umjetničkog i teorijskog pro(e)tresanja uvriježenih introjeciranih stavova, te iniciranja promišljanja društvenih ponašanja koji nam se, na prvi pogled, mogu činiti od stoljeća 7., a zapravo, tek su nedavno dio svakodnevne prakse određenih društvenih skupina.

Drugi je smjer autoironijski, zaigran, pa se, koristeći prigodu obljetnice Festivala prvih želi baviti i pitanjem utjecaja vlastitog djelovanja i jesu li tijekom ovih petnaest godina izmislili novum koji može postati tradicija?

Sintagma izmišljanje tradicije preuzeta je od britanskih povjesničara E.J. Hobsbawma (1917. - 2012.) i T.O. Rangera (1929. - 2015.) iz knjige istoga naslova (The Invention of Tradition) napisane 1983. godine. Prema Hobsbawmu: "Izmišljena tradicija" označava skup praksi ritualne ili simboličke prirode, kojima u načelu upravljaju javno ili prešutno prihvaćena pravila čiji je cilj ponavljanjem usaditi određene vrijednosti, norme i ponašanja. Ponavljanje automatski implicira kontinuitet s prošlošću. Kad god je to moguće, „izmišljene tradicije" teže uspostavi kontinuiteta s određenom herojskom prošlošću.

Program festivala nalazi se na web stranici: http://www.studio-artless.hr, a detaljan pregled po programima pronađite na sljedećoj poveznici - PROGRAM:

Svi programi su za posjetitelje besplatni.