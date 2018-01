15 filmova koje ne smijete propustiti u 2018.

PUTNIK / THE COMMUTER - 11.1.2018.

Michael je obiteljski čovjek i prodavač osiguranja koji svakodnevno s posla kući putuje vlakom. Jednog poslijepodneva njegovu sigurnu rutinu prekida misteriozna neznanka, koja ga obasipa intrigantnim osobnim pitanjima. Micheal, kojeg tumači Liam Neeson, susreće se s ponudom koju ne može odbiti te biva prisiljen identificirati skrivenog putnika, uljeza na svom vlaku, prije zadnjeg zaustavljanja. U bitci s vremenom pokušava razriješiti nametnutu mu zagonetku U Michelovim je rukama sudbina njegove obitelji i sudbine svih suputnika u vlaku, a u pitanju je igra života i smrti.

Ovaj intenzivni, inteligentni akcijski triler, koji u hrvatska kina dolazi 11.1.2018., na velike ekrane donosi pravu filmsku poslasticu za sve ljubitelje kvalitetne kombinacije misterije, napetosti, i akcije.

PRIJELOMNI ČAS / DARKEST HOUR - 18.1.2018.

U ranim danima Drugog svjetskog rata, sudbina zapadne Europe je u rukama novoimenovanog britanskog premijera Winstona Churchilla. Mora odlučiti hoće li pokleknuti pred zloglasnim Hitlerom ili će ustrajati u borbi za ideale, slobodu, i neovisnost naroda, suprotstavivši se znatno većim izgledima nacističke vojske.

Film Prijelomni čas fantastična je biografska povijesna drama, redatelja Joea Wrighta, u kojoj Winstona Churchilla tumači genijalni glumački kameleon Gary Oldman, za tu ulogu nominiran za Zlatni Globus u kategoriji za najboljeg glumca u dugometražnoj igranoj drami. Film pripovijeda o turbulentnom mandatu legendarnog britanskog premijera čiji su politički potezi bili ključni za opstanak Britanije u tada nemilosrdnim okolnostima.

PEDESET NIJANSI SLOBODNIJI / FIFTY SHADES FREED - 8.2.2018.

Nakon Pedeset nijansi sive i Pedeset nijansi mračniji, Pedeset nijansi slobodniji publici donosi brojna iznenađenja. Posljednji nastavak bestseler trilogije engleske spisateljice E. L. James na velike ekrane donosi filmski spektakl za kraj.

Christian Grey i Anastasia sada su sretno zaljubljen par koji je svoju vezu nedavno okrunio brakom, ali se time njihov život ni malo ne smiruje. Nakon što je Christian prihvatio poziciju predsjednika tvrtke, Anastasia se sada mora prilagođavati ne samo njegovoj posesivnoj prirodi i bračnom životu, već i muževom novom, bogatom životnom stilu. Iako je Ana od početka bila svjesna nepredvidljivosti života uz njegovih pedeset nijansi, bračni će im život donijeti više izazova no što se ikada nadala.

LADY BIRD - 15.2.2018.

Ove zime, Editus i Universal donose vam film nominiran za čak četiri Zlatna Globusa, s još 121 nominacijom i 51 nagradom na nekoliko dodjela i u raznim kategorijama.

Film Lady Bird obrađuje svima poznata, nezaobilazna adolescentska iskustva, ali ovog puta ne samo ona ugodna i popularna. Glavna junakinja između prvih ljubavi, sudjelovanja u školskoj predstavi i prijave na fakultet, umjetnička je duša koja čezne za avanturom, sofisticiranosti i prilikama. No, ništa od toga ne pronalazi u svojoj okolini pa naginje ka tome da zaluta na krivi put.

Redateljica Greta Gerwing ovim filmom kojeg odlikuje inteligentni humor, srčanost i iskrenost unijela je svježinu u "ustajali" žanr i za to osvojila prestižnu nagradu za Film Godine na American Film Institute Awards 2018.

FANTOMSKA NIT / PHANTOM THREAD - 8.3.2018.

U londonskom svijetu mode 1950ih godina, beskompromisni krojač čiji intrigantni karakter tumači Daniel Day-Lewis, dobiva narudžbu s kakvom se dotada nije susreo: kreirati odjeću za pripadnike visokog društva te samu kraljevsku obitelj.

Na filmu Fantomska nit, nagrađivani glumac Daniel Day-Lewis i glasoviti redatelj Paul Thomas Anderson obnavljaju svoju kreativnu suradnju deset godina nakon rada na Bit će krvi (2007.). Za glavnu ulogu koja predstavlja veliku završnicu u njegovoj glumačkoj karijeri, Day-Lewis je nominiran za Zlatni Globus u kategoriji za najboljeg glumca u dugometražnoj igranoj drami. Ovaj zlatni dvojac na istom projektu obećava mnogo pa je sigurno da će i ovog puta filmskoj publici skrojiti nešto veličanstveno.

BITKA ZA PACIFIK: USTANAK / PACIFIC RIM: UPRISING - 22.3.2018.

Horde monstruoznih bića vratile su se iz oceanskih dubina jače nego ikad i ponovno će napasti. Vrijeme je da Jaegeri još jednom stanu u obranu ljudskog roda. Vrijeme je za globalni ustanak.

Nasatavak epske akcijske avanture iz 2013. godine, redatelja Guillerma del Toroa, Bitka za Pacifik: Ustanak, fantastično je filmsko ostvarenje nastalo pod redateljskom palicom Stevena S. DeKnighta. Zemljinim prirodnim resursima ponovno prijeti potpuno uništenje, a čovječanstvu višemilijunski gubitci. Da bi se suprotstavili neprijateljskim, genetski modificiranim čudovištima Kaiju, ljudi su izumili novu vrstu oružja: gigantske robote nazvane Jaegers. U Prvoj bitci, robote su kontrolirali dvojica pilota međusobno komunicirajući telepatijom, te su slavno izborili pobjedu nad zlom. Dobili su bitku, ali ne i rat.

MARIJA MAGDALENA / MARY MAGDALENE - 15.3.2018.

Film Marija Magdalena biblijska je biografska drama, stvorena kao autentičan i humanistički portret jedne od najzagonetnijih i pogrešno shvaćenih duhovnih osoba u povijesti. Donosi priču o Mariji, mladoj ženi u potrazi za novim načinom života. Sputana ondašnjim društvenim normama i hijerarhijama, Marija prkosi svojoj tradicionalnoj obitelji kako bi se pridružila novom društvenom pokretu na čelu s karizmatičnim Isusom iz Nazareta (Joaquin Phoenix). Ubrzo pronalazi sebe u tom pokretu, i svoje mjesto u srcu putovanja koje vodi do glavnog grada Jeruzalema.

Ne propustite svjedočiti ekranizaciji povijesne priče koja i danas uzburkava svijet i doživite lik Marije Magdalene u drugačijem svijetlu.

NEĆE MOĆI OVE NOĆI / BLOCKERS - 12.4.2018.

Urnebesna nova komedija, Neće moći ove noći prati troje roditelja ujedinjenih u želji da sabotiraju planove svojih kćeri. U režiji američke glumice i redateljice Kay Cannon, glavne uloge preuzimaju poznata lica Leslie Mann, Johna Cena, Ike Barinholtz i drugi.

Julie (Kathryn Newton), Sam (Gideon Adlon) i Kayla (Geraldine Viswanathan) znaju kako bi trebala izgledati njihova savršena maturalna zabava. Besprijekorna šminka, frizura, haljina,

ples, odlična zabava i noć u kojoj će napokon izgubiti nevinost. Prijateljice su stvorile #SeksPakt2018, a paktovi stvoreni s prijateljima nikad se ne izdaju.

Suprotstavljena tinejdžerska tvrdoglavost i zaštitnički nagoni jedne majke i dvojice očeva, publici garantiraju odličnu zabavu, na čijoj god strani bili. Hoće li ipak moći ove noći, doznajte u hrvatskim kinima od 12. travnja 2018.

RINGE RINGE JAJA / DUCK DUCK GOOSE - 19.4.2018.

U novoj, urnebesnoj animiranoj komediji za cijelu obitelj, redatelja Christophera Jenkinsa, susrećemo se s likom simpatičnog gusana po imenu Peng. Peng je umišljen, svojevoljni neženja, kojeg ne zanima tradicija njegove vrste, ni obiteljske vrijednosti, a djeca su mu toliko odbojna da odbija predvoditi jato mlađih naraštaja u skoroj selidbi na jug. Voli svoju slobodu i živi u trenutku bez brige i pameti. Uvjeren da o svemu zna najbolje te da je u svemu bolji od drugih, vrijeme provodi odvajajući se od jata i izvodeći lude akrobacije u letu.

U svom buntovnom avanturističkom zanosu, Peng ulijeće na putovanje koje će mu potpuno promijeniti život. Uz pačiće koji u njemu vide oca, najboljeg kojeg su mogli poželjeti, gusan po prvi put doživljava istinsku, bezuvjetnu ljubav i počinje na svijet gledati drugim očima.

Ne propustite ovu fantastičnu animiranu filmsku priču za sve generacije i ukrcajte se na nezaboravno putovanje prema jugu u Vama najbližem kinu od 19. travnja 2018!

JURSKI SVIJET: PAD KRALJEVSTVA / JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM - 7.6.2018.

Baš kad ste se udomaćili u Jurski svijet toliko da pomislite kako Vas ondje više ništa ne može iznenaditi - pripremite se ostati bez daha. Uz sve čudo, avanturu i uzbuđenje koji su sinonim za jednu od najpopularnijih i najuspješnijih franšiza u povijesti kina, ovo jedinstveno filmsko ostvarenje, 7. lipnja 2018. u hrvatska kina vraća omiljene dinosaure i ostale stanovnike Jurskog svijeta.

Zvijezde serijala Chris Pratt i Bryce Dallas Howard ostaju vjerni Jurskom svijetu i u ovom nastavku, a uz njih se vraćaju i glasoviti izvršni producenti Steven Spielberg i Colin Trevorrow. Glumačkom dvojcu Pratt i Howard, ovoga se puta pridružuju James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, te Rafe Spall, dok BD Wong i Jeff Goldblum također nastavljaju svoje uloge.

Fantastični svijet dinosaura u novom nastavku publici donosi više akcije, avanture i adrenalina no ikad. Ne propustite svjedočiti bitci za veličanstveno kraljevstvo od kojeg je sve počelo.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN - 19.7.2018.

Pripremite se pjevati, plesati, smijati se i voljeti - sve ispočetka, u glazbenoj komediji koja će spektakularno otvoriti ljetnu sezonu 2018. godine.

Deset godina nakon što je film Mamma Mia! postigao planetarni uspjeh i zaradio više od 600 milijuna dolara širom svijeta, pozivamo vas da se vratite na čarobni grčki otok Kalokairi.

Potpuno novi mjuzikl temeljen na dobro poznatim pjesmama grupe ABBA, kao i izvorni film producirali su Judy Craymer i Gary Goetzman, a uz povratak glumačke postave iz prvog filma, u novom nastavku pojavljuju se i nova lica, uključujući Lily James (Pepeljuga, Baby Driver) u ulozi mlade Donne Sheridan (Meryl Streep).

MARIJA KRALJICA ŠKOTSKE / MARY QUEEN OF SCOTTS - 25.10.2018.

Zbog pokušaja da zbaci svoju rođakinju Elizabetu I., tadašnju kraljicu Engleske s trona, Marija Stuart biva osuđena na godine robije u zatvoru prije no što se suoči sa smaknućem.

JOHNNY ENGLISH 3 - 20.9.2018.

Johnny English 3 nadolazeća je britanska akcijska komedija, redatelja Davida Kerra. U trećem nastavku popularne sage Johnny English, istoimeni glavni junak, kojeg tumači nezamjenjivi Rowan Atkinson, vraća se kako bi još jednom spasio svijet.

GRINCH - 8.11.2018.

U dobro poznatoj namjeri da ukrade Božić, omiljeno zeleno gunđalo vraća se u kina, ovog puta u animiranom obliku. Novom starom Grinchu u originalu glas posuđuje Benedict Cumberbatch, poznat po ulogama u filmovima Igra oponašanja i Doktor Strange. Ovaj božićni obiteljski klasik nedvojbeno će i ovoga puta ukrasti barem srca gledateljima svih generacija.

SMRTONOSNI STROJEVI / MORTAL ENGINES - 13.12.2018.

U novoj senzacionalnoj epskoj avanturi, koja na velika platna stiže krajem sljedeće godine, Peter Jackson nam otvara prozor u svijet fantastike kakav samo on zna stvoriti. Tisuće godina nakon što su kataklizmički događaji izbrisali civilizaciju kakvu danas poznajemo, čovječanstvo se prilagodilo novonastalim uvjetima i razvio se novi način života. Gigantski mobilni gradovi sada haraju Zemljom u obliku smrtonosnih strojeva i gospodare manjim naseljima, osvajajući predio po predio.

Proslavljeni redatelj trilogija Gospodar Prstenova i Hobit, Peter Jackson vraća se na velika platna ovog puta kao scenarist, na autorskom zadatku udružen sa suprugom Fran Walsh te Philippom Boyens.