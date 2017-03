20 savjeta psihološkog aikida za sretan život

Sretan život svima je cilj, željeli vi to priznati ili ne (mrgudi to obično ne žele), a ako želite stvarno stići do njega, jedna od mogućnosti je primjena - psihološkog aikida.

Rus Michail Litvak jedan od najpoznatijih suvremenih psihologa i tvorac sustava "psihološki aikido" koji, među ostalim, sadrži 20 savjeta za kvalitetan, ispunjen, a time i sretan život.

Donosimo 20 savjeta iz psihološkog aikida koje svatko od nas može primijeniti na sebi:

1. Ako čovjek nema što dobro reći o sebi, a želi nešto reći, počet će loše govoriti o drugima.

2. Zagrizite u znanost, u znanje koje je od granita, a ne u vrat svog bližnjega. Ako već želite zagristi.

3. Depresija je dana čovjeku kako bi se zamislio nad sobom.

4. Nitko nikoga ne odbacuje, samo neki ljudi idu naprijedu, a drugi zaostaju. Oni koji zaostanu misle da su odbačeni.

5. Ako mislite dobro o sebi, zašto je nužno da i drugi misle dobro o vama?

6. Ako želite nešto, ne tražite dozvolu. Nećete je dobiti!

7. Sposobnost da volite i dobro podnosite samoću, pokazatelj je duhovne zrelosti.zapravo, najbolje funkcioniramo kada smo sami.

8. Nezrela osoba često ima znanje, ali ga ne zna primjeniti, dok zrela osoba ima znanje i zna ga primjeniti. Zato nezreli ljudi kritiziraju druge, a zreli djeluju.

9. Ne znam koji je put do uspjeha, ali znam koji je do neuspjeha - želja da se svidimo svima.

10. Ne postoji muška ili ženska logika, već samo sposobnost ili nesposobnost da mudro promišljamo.

11. Ako želite upoznati svog najvećeg neprijatelja - pogledajte u ogledalo. Kad se suočite s njim, sve ostalo ćete lako pobijediti.

12. Postigni uspjeh i sve uvrede će proći.

13. Ugodno je razgovarati s prijateljima, ali je korisno razgovarati i s neprijateljima.

14. Postoji samo jedan valjan razlog da prekinete vezu ili radni odnos - nemogućnost osobnog rasta u tim uvjetima.

15. Svoju radost trebate dijeliti i s prijateljima i s ne prijateljima. Prijatelji će se radovati, a neprijatelji uznemiriti.

16. Ne juri za srećom i naći ćeš mjesto gdje ona obitava. Sreća će naći tebe. Mogu vam reći za jedno mjesto gdje se nalazi sreća - u vama. Put do tog mjesta je razvoj vaših sposobnosti do maksimuma.

17. Sreća je nusproizvod dobro organiziranog djelovanja.

18. Ako želite nekome nešto dokazati, to znači da živite za tu osobu. Ali, ako živite za sebe, onda ne morate nikome ništa dokazivati.

19. Mašta je glas naših sposobnosti. Na primjer, ja maštam da pjevam u operi, a nemam ni glas ni sluh pa teško da ću dospjeti u operu. Ali ako maštam o nečemu što je više u skladu s mojim sposobnostima, ostvarit ću svoje snove prilično brzo. Dobro je kad čovjek može sebi reći - bavim se samo pokušajima da ostvarim svoje snove.

20. Bolje je komunicirati s dobrom knjigom, nego s praznim čovjekom.