2Cellos u novom spotu

2CELLOS su objavili novi spot - za pjesmu "Moon River", poznatu romantičnu temu iz filma "Doručak kod Tiffanyja" u kojem glavnu žensku ulogu tumači Audrey Hepburn.

Luka Šulić i Stjepan Hauser zaslužni su za predivnu i emotivnu izvedbu poznate pjesme, spot je snimljen u Dubrovniku, u Kneževom dvoru, a režiju potpisuje dugogodišnji suradnik Darko Drinovac.

Pjesma će biti objavljena na nadolazećem albumu 2CELLOS "Score" koji će biti objavljen 17. ožujka (Sony Masterworks/Menart).

Pjesme s novog albuma kao i poznate hitove kojima su osvojili obožavatelje, predstavit će i na koncertu u pulskoj Areni 2. srpnja.

Na albumu "Score", 2CELLOS se predstavljaju s novim zvukom i stilom, svirajući najpopularnije melodije ikad napisane za klasike i suvremene filmove te televiziju. Album će pratiti i svjetska turneja koja počinje u srpnju 2017.

Luka i Stjepan ovoga puta više istražuju tradicionalni svijet zvuka. A u tom istraživanju, kao zvučna pozadina, pridružio im se ovoga puta Londonski simfonijski orkestar (London Symphony Orchestra), predvođen dirigentom i aranžerom Robinom Smithom. Luka i Stjepan potpisuju produkciju zajedno s Nickom Patrickom (Elvis Presley/Royal Philharmonic Orchestra, Russell Watson, Il Divo, Plácido Domingo).

Uz temu iz Igri Prijestolja, album uključuje skladbe iz poznatih filmova, primjerice: "My Heart Will Go On" iz Titanica, "For the Love of a Princess" iz Hrabrog srca, "May It Be" iz Gospodara prstenova, "Now We Are Free" iz Gladijatora, "Moon River" iz Doručak kod Tiffanyja...

Popis pjesama: