2ManyDJs u Tvornici kulture 18. svibnja

David i Stephen Dewaele dvojica su braće iz Belgije koji su, osim po djelovanju kao 2ManyDJs, svjetski poznati i pod imenom Soulwax, a ovi kreatori beatova, zvučnih kolaža i revolucionari elektronske glazbe globalna su clubbing institucija. Rijetko koji duo je obilježio klupsku glazbu kao dvojac sa svojim brojnim projektima, a njihov rad je upisan velikim slovima u glazbenim enciklopedijama. 2ManyDJs su majstori spajanja najboljih dijelova glazbene povijesti u nezaboravni mix čime oni postaju konstantno istraživanje glazbe.

2manyDJs - "As Heard on Radio Soulwax Part 2"

Od samih početaka i benda Soulwax, kada su s albumom "Much Against Everyone's Advice" dospjeli na Top 40 u Velikoj Britaniji i stekli veliki uspjeh u Japanu i Australiji, bend se otisnuo na velike svjetske turneje. Braća su počela i DJ-irati pod imenima The Flying Dewaele Brothers i 2manyDJs osvajajući klubove i radijske postaje i tako kreirajući povijest. Upravo je album "As Heard on Radio Soulwax Part 2" potpisan kao 2ManyDJs proglašen najboljim albumom 2002. godine po pisanju New York Timesa i to je zauvijek promijenilo kako kompilacije zvuče. Debitantsko izdanje svjetsku slavu duguje kombinaciji svega od rock, electro, dance, hip-hop glazbe i nespojivih žanrova, a spojili su čak 45 različitih pjesama s nevjerojatnim kombinacijama poput Dolly Parton i Röyksopp ili The Stooges i Salt'n' Pepa. Uspjeli su razigranost klupske atmosfere dovesti u domove ljudi i postati neizostavni dio svakog dobrog tuluma.



Soulwax/2manyDjs Essential Mix

Hvaljeni zbog nezaboravnih setova, braća Dewaele u svoj opus radova uključuju albume, remikseve, kao i Radio Soulwax, radijsku aplikaciju koja 24 sata dnevno emitira mixeve popraćene vizualima covera, neprekidnu oazu kojom pokrivaju sve od disca do punk rocka, čime još jednom redefiniraju glazbu. Braća Dewaele su radila sve što su htjela, od radijske emisije u kojoj su krajem 90-ih uveli svoje mikseve, preko sjajne etikete DEEWEE na kojoj tajnovito otkrivaju novu glazbu, do sofisticiranog soundsystema Despacio kojeg su osmislili s Jamesom Murphyjem iz LCD Soundsystema. Tu je i live projekt s bubnjarima među kojima je i Igor Cavalera, pa čak i novi bend Die Verboten koji je samo jedan u nizu alter ega ili Waffles preko kojeg objavljuju edite pjesama za koje vjerojatno niste nikada čuli, među kojima je i sampliraju Zdenku Kovačiček i stvar "Elektra". Sami su remiksirali i svoj album "Any Minute Now" i napravili "Nite Versions" te redefinirali poimanje klupske glazbe, kao i napravili soundtrack filma "Belgica" koji se sastoji od kreiranja 15 imaginarnih bendova od kojih svaki ima svoj zvuk.

Waffles - "Croatia White"

Njihova strast i utjecaj kroz projekt Soulwax savršeno je uhvaćen u dokumentarcu "Part of The Weekend Never Dies" koji pokazuje veliku svjetsku turneju iza scene dokumentiranu kroz 120 nastupa kada su turneju odradili kao DJ-evi ili predstavljali razne umjetnike, a film uključuje i imena poput Peaches, James Murphy, Erol Alkan, Tiga ili Justice.

Part of The Weekend Never Dies Trailer



Dugi popis remikseva koje su odradili zadužio je glazbeni svijet, a kreće se od LCD Soundsystema, Daft Punka, Gorillaz, Gossip, Robbie Williamsa ili pak Klaxons, Tame Impala Warpaint, Hot Chip ili MGMT. Izbjegavajući sve žanrovske klasifikacije, 2manyDJs sigurno nude nezaboravan provod sa selekcijom glazbe, a dvojac vješto spaja nespojivo i uspijevaju svaki put. Jedni od najzaposlenijih i najtraženijih u glazbenom poslu, 2manyDJs su stalno na turneji, bilo kao bend ili elektronski projekt, a svoje eklektične nastupe donose pred milijune ljudi, kao headlineri najvećih svjetskih festivala ili organizatori vlastitih događaja.

2ManyDJs su savršeno oružje za plesne podije koji su odgojili klupske generacije, a prilika za vidjeti njihovu čistu energiju i umijeće je u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Ulaznice

Ulaznice po cijeni od 100 kn u prodaju kreću od ponedjeljka 16. travnja. Na sam dan nastupa za ulaz će trebati izdvojiti 120 kn. Ulaznice se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.