3. Beeryard festival u dvorištu Jedinstva

Jednodnevni festival koji spaja tri nezavisne scene; craft pivovare, street food i glazbu, BeerYard festival, u svojem trećem izdanju održat će se 1.9.2018. u velikom dvorištu Jedinstva, na već poznatoj lokaciji na kojoj su održana prva dva festivalska izdanja. #DoživiHmelj priča ostaje ista; dovodimo poznate i manje poznate domaće pivovare, odlične strane pivovare, nove street food objekte te beskompromisne, široj publici relativno nepoznate, nezavisne bendove različitih glazbenih žanrova.

Činjenica je da craft groznica traje i dalje jer se broj ljubitelja craft piva povećava, a ponuda domaćih craftova je sve kvalitetnija i obilnija. Slična stvar se događa i u susjednim zemljama, što je samo dodatni plus cijelom craft pokretu na ovim prostorima. BeerYard festival nije klasičan pivski festival, to je festival za beer geekove, istinske i beskompromisne pivoljupce kojima tradicionalna komercijalna piva nisu ukusna, te ostajemo pri svojoj filozofiji kojoj je cilj ljudima približiti svijet craft pivarstva te pokazati zašto je nezavisno pivarstvo u svakom pogledu superiornije od masovnog industrijskog, stoga će i ove godine većina pivara osobno predstavljati svoje proizvode i svatko će im na licu mjesta moći postaviti bilo kakva pitanja.

Od stranih pivovara sretni smo što možemo najaviti da ćemo ove godine predstaviti Cloudwater Brew Co, manchestersku pivovaru i tihu patnju svakog ljubitelja crafta, pivovaru koja je 2017. godine na RateBeer portalu proglašena drugom najboljom pivovarom na svijetu. Uz njih, ove godine publika će moći uživati u proizvodima pivovara Hop Hooligans iz Rumunjske, Brew Your Mind iz Mađarske, Piwne Podziemie iz Poljske, Meadly - Craft Mead, bugarska medovača, Põhjala Brewery iz Estonije i Reservoir Dogs Brewery iz Slovenije.

Domaće pivske snage će predstavljati neke već dobro poznate, a neke po prvi put na festivalu pivovare 5th Element, Beckers Craft Brewery, Black Hat Brewery, Bura Brew, Dubrovačka pivovara, Garden Brewery, Medvedgrad, Mlinarica, Nova Runda, Pivionica, Positive Brewery, Primarius Craft Brewery, Pulfer, Valens, Varionica, Zeppelin Brewery i Zmajska pivovara, od kojih će mnogi posebno za BeerYard po prvi put predstaviti neka svoja nova piva u ponudi.

Posjetitelji će, uz craft pivovare, moći upoznati i craft pubove Cajt, Hop In Craft Beer Bar, Krčmu Horvati i distributera Mas Plenum koji će, između ostalog, za ovu priliku točiti piva koja se prethodno još nisu pila u Hrvatskoj.

Za hranu će biti zadužen American bar Dollar iz Varaždina, Volim Ljuto će predstaviti svoje Vrabasco i Alpinos poznate i manje poznate umake i ostali asortiman proizvoda, dok će Giftonaut posjetiteljima nuditi svoje majice s pivskim temama.

Glazbeni dio festivala i ove će godine ponuditi odlične nezavisne bendove različitih glazbenih usmjerenja, u dvorištu Jedinstva od 19:00 sati nastupaju energični hardcore punkeri Stronghold (https://www.youtube.com/user/strongholdhc), koji su između ostalog nastupali sa Sick Of It All i Agnostic Frontom, "najveća tajna hrvatskog indie rocka", četvorka Sleepyheads (https://slipihedz.bandcamp.com/) koja je svirala u većini zagrebačkih klubova i do sada stekla zavidan broj publike, psihodelični rockeri Killed A Fox, dio House of Pablo kolektiva (https://killedafox.bandcamp.com/) koji trenutno rade na novom studijskom izdanju pa zasigurno možemo očekivati i neke nove pjesme da nam predstave i horror pop punk trio Saučešće (https://saucesce.bandcamp.com/releases), bend sastavljen od članova Mašinka, Frakture Mozga i Pičke Vrište.

Ulaznice po cijeni od 40 kuna u prodaji su od srijede, 30.5. na svim prodajnim mjestima Ticketshopa (https://www.ticketshop.hr/hr/prodajna-mjesta/) i preko njihovog on-line servisa. Cijena ulaznica ostaje nepromijenjena do 31.8., a na dan festivala 1.9. cijena ulaznica će biti 50 kuna. Sve informacije i novosti su dostupne i preko naših društvenomrežni kanala, Facebooka https://www.facebook.com/BeerYardFestival/, Twittera https://twitter.com/beeryardfest, i Instagrama https://www.instagram.com/beeryardfestival/.