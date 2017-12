3 osobine koje svi vole

Privlačnost ne mora biti samo u tajanstvenosti i lijepom izgledu, sigurno i vi znate neke fizički neugledne ljude koji su pravi magnet u društvu jer imaju ono nešto što je svima oko njih vrlo privlačno - neku poželjnu osobinu koja je priličn rijetka.

Stručnjaci su došli do zaključka kako umjetnost privlačnosti ide puno dalje od one ljubavne, seksualne ili fizičke. Izdvojili su tri osobine za koje se može reći da su univerzalno privlačne. Naš šarm, osobnost i stav mogu drugima biti vrlo atraktivni u svim aspektima života od ljubavnih, poslovnih do stjecanja novih prijateljstava.

Tri osobine koje su baš svima privlačne:

Otvorenost s mjerom - ekstroverti jednostavno privlače ljude jer su društveni. Kod njih postoji veća vjerojatnost da će imati više seksualnih partnera, potomaka i općenito uspjeha u intimnim vezama. "Oni imaju veliku društvenu mrežu, povijest dobrih odnosa i sklonost istraživanju mogućnosti i predispozicija da budu sretni", objašnjava psiholog Adrian Furnham.

Pozitiva - nitko se ne osjeća dobro u društvu mrguda, nije li tako? Pozitivni ljudi koji optimistično gledaju na život toliko su atraktivni da kao magnet privlače ljude prema sebi. Osim toga, oni su puno češće profesionalno uspješni te fizički i psihički zdravi. Također, sličan učinak na druge imaju i ljudi iz kojih isijava dobrota i koji rado pomažu drugima.

Samopouzdanje - ono je izuzetno atraktivno i muškarcima i ženama. Samopouzdani ljudi djeluju autentičnije, sigurno u ono što rade, pa ljudi osjećaju da u njih mogu imati povjerenja i osloniti se na njih. Ova osobina je zaslužna za podizanje na društvenoj ljestvici.