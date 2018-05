3 stvari koje će vam poboljšati seksualni život

Seksualne tehnike može naučiti bilo tko, no to ne znači da će biti seksi... Ovo su tri stvari koje utječu na vaš seksualni život - čine ga puno boljim, a potpuno su nevezane uz seks. Ili se tako barem čini.

Kvalitetna prehrana - ovo je vrlo jednostavno...ono ste što jedete. Ako po cijele dane grickate čips i ostalu nezdravu hranu, teško da ćete biti opušteni u krevetu. napuhan trbuh... nije baš nešto praktično ni požljeno u seksu. Stoga, jedite zdravo, osjećajte se dobro i sjajite iznutra. Glatka čvrsta koža bez celulita i fit tijelo učinit će da budete zadovoljne same sa sobom, a onda će i drugi biti očarani vama.

Pažnja u čemu je razlika između dobrog i odličnog seksa? U ažnji koju posvećujete svome partneru i on vama. Slušajte ga dok govori, gledajte ga u oči. Dodirujte ga i promatrajte kako reagira na vaše dodire tijekom dana. Primjenite isto u krevetu.

Pobrinite se za sebe - zadovoljna osoba je seksualno privlačna. Jedno povlači drugo. Jeste li primijetili kako sui muškarci fokusirani an sebe u krevetu. I izvan njega. Bez imalo sojećaja krivnje rade uglavnom ono što žele, dok se žene žrtvuju za druge.

Nećemo ulaziti dublje u ovu problematiku, nego ćemo iz činjenica pokušati nešto naučiti, a to je - udovoljiti sebi. Briga za sebe nije samo odlazak u saunu, na masažu, vježbanje joge i stavljanje noćne kreme na lice. Briga za sebe je puno više od toga, to je prihvaćanje sebe i voljenje sebe. To znači slušati svoje želje i potrebe i ispunjavati ih. Žena koja zna što je usrećuje i koju nije strah i sram ispuniti svoje želje, žena je s kojom svatko želi biti - u krevetu i izvan njega.