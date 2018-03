3 tajne erogene zone za fantastičan seks

Erogene zone zapravo su mali prekidači strateški raspoređeni na tijelu pomoću kojih možemo partnera nagovoriti na seks, napraviti ga boljim i dovesti ga do fantastičnog orgazma... ako znamo što radimo, naravno.

Ipak, i dalje većina ljudi koristi očite i svima poznate "erogene zone" koje to zapravo nisu - seksualne organe partnera, ništa više... a to je definitivno pogrešno.

Stoga, evo tri erogene zone koje trebate isprobati... odmah? Večeras? Što prije, to bolje, kažemo mi...

Bedra i koljena - Zbog blizine genitalijama, bedra i koljena su izvrsna za senzualnu predigru. Stimulirajte ove erogene zone laganim uzdasima i nježnim poljupcima, a kako bi postigli maksimalni učinak promatrajte partnerove pokrete tijela i koncentrirajte se na mjesta koja su najosjetljivija.

Tjeme - Tjeme je puno živčanih završetaka, pa tako lagano masiranje i češkanje može pružiti vrhunsko zadovoljstvo. Laganim pokretima masirajte partnerovu glavu, a ako imate nokte nježno prolazite kroz kosu, pritom češkajući ovo osjetljivo područje. Ako znate da ovi pokreti pašu vašem partneru možete biti zločesti i poigrati se s njegovom kosom na javnom mjestu, najavljujući tako vaše namjere za kasnije.

Stražnjica - Ovo područje je vrlo osjetljivo u oba spola, ali ne paše nam svima isto. Kako bi utvrdili da li se vašem partneru to dopada primite ga čvrsto, ali opet nježno za guzu. Prema pokretima tijela uočit će te da li mu se to dopada, ako mu to pruža zadovoljstvo pokušajte to u krevetu. U žaru možete biti malo divlji, pa lagano pljusnuti partnera po guzu, naravno ako mu se to dopada.