4 najčešća sna o seksu i njihovo značenje

Snovi o seksu ilitiga seksuali snovi sve su samo ne rijetkost - sjetite se koliko ste se puta probudili napaljeni i navalili na partnera (ili.. jel', znamo na što mislimo ako ga nemate) jer vam je libio bio, najblaže rečeno - visok.

E, pa ti snovi vrlo, vrlo rijetko znače ono što ste sanjali... ipak imaju neku suptilniju dimenziju koju vam ovdje otkrivamo:

S bivšim - to ne mora značiti da vam nedostaje ili da želite da je vaš sadašnji frajer sličniji bivšem. Taj san govori više o vamai obično znači da vaš bivši ima nekakvu osobinu ili kvalitetu koju želite kod sebe. Na primjer, ako ste sanjali seks na aerodromu, što može predstavljati želju za putovanjem, onda prisustnost bivšeg može biti znak da biste htjeli njegovu kvalitetu da krenete za onim što želite i završite to do kraja.

S poznatom osobom - to može jednostavno značiti da vas ta osoba jednostavno seksualno privlači - i zanima vas kako bi bilo seksati se s njom. Ipak, češće simbolizira žudnju za pažnjom, bilo društveno ili od vašeg partnera. Začudo, može biti pozitivni rezultat činjenice da više vremena posvećujete sama sebi.

S prijateljicom - ako ste heteroseksualna osoba, ne morate sumnjati u svoju seksualnost. Seks s drugom ženom obično predstavlja vašu ženstveniju stranu. Ako žena na visokoj poslovnoj poziciji sanja seks s drugom ženom to može značiti da bi se trebala više 'uključiti' i biti osjetljivija na potrebe ljudi s kojima radi. Može biti i znak da vamnedostaje emocionalne povezanosti u vezi.

Sa svojim muškarcem - ako u vašim seksualnim snovima glavnu ulogu igra vaš partner, obično je to znak da imate jaku vezu. To može biti i znak da postajete svjesnijij kvaliteta svog frajera (u i izvan kreveta). Na primjer, ako sanjate da je vaš frajer dominantan u seksu, to vjerojatno znači da vas pali ako je vaš frajer na poziciji moći. No, ako imate poteškoća (osobito seksualnih), ti se problemi mogu pojaviti i u vašim snovima. Ako se probudite, baš kad se situacija zagrijava,to može značiti da ste rezervirani i izbjegavate se potpuno opustiti s njim.

