4 prepreke na putu do orgazma

Orgazam nije niti treba biti jedina svrha seksualnog odnosa, no ipak se u naše doba stavlja veliki pritisak da žene moraju ostvariti vrhunac što dodano opterećuje seksualni odnos.

Nemogućnost doživljavanja orgazma je najčešća spolna smetnja kod žena. Postoje žene koje nikad ne dožive orgazam, razlog tome nije spolna hladnoća ili frigidnost.

Evo 4 moguća razloga za probleme s doživljavanjem vrhunca

Alkohol - tijelo treba visoku razinu vode u organizmu kako bi moglo ostvariti orgazam. Tkivo koje ostvaruje uzbuđenje proteže se u sustav vezivnog tkiva koje se sastoji od kolagena, elastina i relaksina. Da bi tkivo ostvarilo svoju "magiju" potrebna je tekućina koja će omogućiti da tkivo klizi. Unosom alkohola tijelo razina tekućine se smanjuje, tijelo se isušuje i time se smanjuje mogućnost ostvarivanja vrhunca.

Lijekovi - lijekovi za tlak, kontracepcijske pilule i antidepresivi glavni su krivac za smanjenu mogućnost postizanja orgazma. Ukoliko je nuspojava vaših lijekova porast razine prolaktina tj. proteina koji smanjuje libido teže ćete ostvariti orgazam. Prolaktin se prirodno stvara u tijelu žena poslije poroda kako žene ne bi ostale prebrzo trudne. Između ostalog i antihistaminici mogu smanjiti sposobnost samostalnog podmazivanja organizma čineći seks neugodnim.

Sjedenje - pretjeranim sjedenjem možete smanjiti svoje zdjelične mišiće, što može dovesti do bolova u zdjelici. Upravo zbog toga postizanje orgazma može se otežati. Neke žene ove probleme mogu primijetiti nakon nekoliko mjeseci predugog sjedenja dok kod nekih žena mogu proći godine prije razvijanja simptoma. Da biste to spriječili potrebno je ustati svakih pola sata do sat vremena za vrijeme radnog dana. Ako možete i imate privatnost dobro je protegnuti se, istegnuti kukove i leđa prema natrag, napraviti nekoliko čučnjeva te vježbe za istezanje zdjelice.

Visoke pete - istraživanja su pokazala da nošenje bilo koje cipele s visokim potpeticama, previše vremena, ima štetni i deformacijski učinak na vašu zdjelicu, mišiće kao i živce koji povezuju zdjelicu i genitalije. Zbog čestog nošenja visokih potpetica mišići postaju "ljepljivi" i napeti stoga ne mogu prenijeti "poruke" koje su potrebne za postizanje orgazma. Ukoliko mišići nisu u dobroj formi manja je vjerojatnost da ćete postići orgazam.