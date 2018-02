4 razloga iz kojih se lovimo za bocu

Alkohol ima neke dobre strane, no puno više loših - jedna je stvar kad stvarno možete "tu i tamo popiti čašicu s društvom", a potpuno druga kad vam to prijeđe u naviku... lošu, naravno.

Psiholozi su definirali četiri vrste alkoholičara, odnosno četiri glavna motiva zbog kojih zavirimo u čašicu. Istraživanje su proveli kako bi mogli pomoći alkoholičarima u odvikavanju.

Napominju, ljudi ne moraju pripadati samo jednom tipu alkoholičara, ili blaže rečeno uživaoca u alkoholu. Postoje brojne kombinacije. Prema struci, ovo su četiri glavna razloga zbog kojih ljudi piju:

Način nošenja sa stresom - ovu skupinu osoba koje piju većinom čine žene, redom one koje imaju loše mišljenje o sebi i manjak samopouzdanja te se bore s anksiožnošću i depresijom.

Ohrabrenje - za razliku od socijalizacije, ova vrsta alkoholiziranja je puno riskantnija, a najčešći je motiv za mladićima. Osobe koje piju kako bi im poraslo samopuzdanje često znaju biti agresivne, ekstroverne i impulzivne.

Prilagodba - ljudi koji će naliti čašu šampanjca kako bi nazdravili ili će držati čašu vina u ruci kako bi se prilagodili situaciji, odnosno kako se ne bi osjećali neugodno zbog okoline koja pije.

Socijalizacija - najčešći motiv za konzumaciju alkohola kod mlađe populacije. Piju kako bi se zabavili i uvijek piju u društvu.

Stoga, idući put kada posegnete za čašom, razmislite zbog čega to činite. Ako je to način da se opustite nakon napornog dana i provedete vrijeme u ugodnom društvu, samo naprijed. No, ako ne stajete na toj jednoj čaši i redom se budite s mamurlukom, potražite pomoć.