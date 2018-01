4. Whisky sajam Zagreb 2018 očekuje oko 3000 ljubitelja whiskyja

Ljubitelji whiskyja već se tradicionalno u veljači okupljaju u Zagrebu na Whisky sajmu, a ove godine susret je zakazan za petak i subotu, 9. i 10. veljače 2018. u Plaza Event Centru.

Organizator očekuje rekordan broj od oko 3000 posjetitelja jer će 4. izdanje jedinog domaćeg whisky sajma okupiti vodeće proizvođače, uvoznike i distributere koji će ponuditi najbolje iz svog portfolija, a Sajam će, uz gin koji je lani bio piće gost, ove godine „pozvati" i rum.

Tijekom prve tri godine na sajmu su se mogli isprobati škotski, irski, kanadski, američki i japanski whiskyji, a bilo je i nekih posebnih boca (npr. japanski raritet Nikka from the Barrel, tajvanski Kavalan Sherry Cask, Glenfiddich 50 (izložbeni primjerak) i izuzetno rijetki Port Ellen iz 1976). Treće izdanje sajma uvelo je i novitet - piće „gosta sajma". Nakon što je gostovanje 2017. otvorio gin, ove godine će mu se pridružiti i rum pa će posjetitelji - ljubitelji gina i ruma u raznim kombinacijama uživati u Gin i Rum cornerima.

Sajam će imati najbolju whisky ponudu do sada te predstaviti neke nove brandove i ekskluzivne ponude na hrvatskom tržištu. Naravno, za znalce i one koji to žele postati u ponudi će biti whisky radionice i Masterclass radionice: Škotski whisky - osnove, Američki whiskey - osnove, Masterclass - Kavalan - zmaj sa Yilana, Masterclass - Pozdravi iz Campbeltowna, Masterclass - Dvorske igre, Masterclass - Whisky forenzičari i Masterclass - Sherry, please! Ulaznice se mogu nabaviti na webu sajma, a broj mjesta je ograničen. Uključuju ulaznicu na vođenu radionicu te kušanje nekoliko vrsta whiskyja, Glencairn whisky čašu te ulaznicu na Whisky sajam 2018.

VIP zona osmišljena je kroz potpuno novi koncept VIP TREZORA koji krije najveću tajnu ovogodišnjeg Sajma! Ulaznica u VIP TREZOR uključuje ulaz u VIP zonu u sklopu Whisky sajma (VIP TREZOR), ulaznicu za Whisky sajam te posebnu Glencairn čašu za kušanje whiskyja. Samo u VIPu će se moći kušati neki ekskluzivni whiskyji koji se ne mogu nabaviti u Hrvatskoj, odnosno neke limitirane svjetske serije, a određene boce će biti moguće i kupiti. Uz nekoliko posebnih whiskyja kombinirat će se i odgovarajući zalogaji, a kušanje će se odvijati pod vodstvom whisky stručnjaka koji će biti na raspolaganju za sva pitanja i savjete o tome koje još sajamske whiskyje isprobati. VIP TREZOR ima i poseban privatni ulaz / izlaz, ali i direktan ulaz u sajamski prostor za one koji ga žele obići. U ponudi VIP zone bit će višegodišnjaci, a neke tajne trezora još pomno čuvamo. Ulaznice se mogu nabaviti ovdje

Whisky u Hrvatskoj postaje sve popularniji, što pokazu i podaci o posjećenosti sajma: od starta 2015. godine sajam je iz godine u godinu rastao pa je 2016. na sajmu bilo oko 1000 posjetitelja, a godinu kasnije sajam je posjetilo dvostruko više, odnosno 2000 zaljubljenika u whisky. Ove godine posjetitelji će moći uživati u više od 150 whiskyja po promotivnim cijenama! Sajam će biti otvoren od 15:00 do 23:00 sata tijekom oba dana, a karte se mogu nabaviti na www.whiskyzagreb.com te na blagajnama na ulazu na sajam. Trenutno traje Early Bird razdoblje povoljnije cijene ulaznice, a uz svaku kupljenu ulaznicu posjetitelj dobiva i posebnu Glencairn čašu koju će koristiti koristiti za uživanje u whiskyju i na odlasku ponijeti kući.

Posjetitelje će tijekom Sajma razveseliti i to što mogu kupiti i bocu omiljenog pića po promo cijeni, a u subotu, 10. veljače pri kraju sajma održat će se i aukcija sajamskih whiskyja. (Ovogodišnja je bila totalni hit!)

Svi whiskyljupci znaju gdje će provesti vikend 9. i 10. veljače 2018! Više informacija na www.whiskyzagreb.com i www.facebook.com/WhiskeyFairZagreb