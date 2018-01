5 čudesnih pronalazaka koji su misteriozno nestali

Misterije obično okružuju razne artefakte iz prošlosti koji su pronađeni na čudan način, na potpuno neočekivanim mjestima i imali su značajke daleko ispred svog vremena. Teorije zavjere najčešće ih dočekaju raširenih ruku, no kad oni još misterioznije nestanu - priča tek počinje.

Stoga, evo pet artefakata koji spadaju upravo u kategoriju misteriozno nestalih:

Zlatne ploče oca Crespija - talijanski svećenik koji je odlučio biti misionar u Ekvadoru bio je toliko omiljen kod domorodačkog stanovništva da su mu u znak zahvalnosti donosili predmete iz starina pronađene širom džungli, a među njima su se isticale zlatne ploče s nepoznatim gravurama. Preko 50 tisuća predmeta otac Crespi čuvao je u jednoj crkvi koja je 1962. godine misteriozno izgorjela do temelja, a najčudniji pronalasci su ili navodno nestali u požaru ili - nakon njega...

Koplje sudbine - Longinovo koplje ide uz priču o raspeću, kasnije je nekako stiglo do Karla Velikog i postalo dio njegove kolekcije uz, primjerice, krunske dragulje rimskih careva. Zbirku je Hitler uzeo nakon aneksije Austrije, a nacisti su je stavili u podzemno skladište u Nuernbergu za koje su ključ imala samo trojica ljudi... no kad su Saveznici ušli u njega, Longinovog koplja više nije bilo. Istraga je, navodno uspješno, pronašla blago na dan Hitlerove smrti i koplje se i dalje može vidjeti u Beču... no, teorije zavjere tvrde da je - lažno.

Dropa kamenje - 716 kamenih diskova s čudnim znakovima pronađeno je 1938. u Kini, a tvrdi se da su bili stari preko 12 tisuća godina. Spremljeni su u muzej i 1962. godine Tsun Um Nui ustvrdio je da je dešifrirao hijeroglife i cijelu priču koju su ispisali - o izvanzemaljcima koji su se zvali Dropa i srušili se u Kinu. Očekivano, njegova je priča doživjela kritike, on je otišao u izgnanstvo gdje je ubrzo umro, a kameni diskovi su - nestali.

Pekinški čovjek - radi se o lubanji vrste nazvane homo erectus pekinensis otkrivene 1925. godine u blizini Pekinga, a uz nju su pronađeni dokazi da je koristio vatru i oruđa, pa je proglašen nestalom karikom u razvoju modernog čovjeka. Japanska okupacija Pekinga natjerala je muzej da pošalje kosti u New York, no negdje su putem, naravno, nestale...

Coso artefakt - apsolutno nevjerojatan pronalazak - moderna automobilska svjećica unutar kamena starog pola milijuna godina. Jedan od ljudi koji ga je pronašao, Wallace Lane čuvao je artefakt i nije dozvoljavao stručnu analizu, a sada je živa još samo jedna od troje ljudi koji su ga pronašli, Virginia Maxey koja odbija bilo kakav razgovor o tome gdje se nalazi.