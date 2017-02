5 faza ljubavi koje trebate preživjeti

Zaljubljenost i ljubav često se miješaju, a najgore je kad dođe do kraja ljubavne veze - svi se pitamo kako je to moguće, kad se još uvijek možemo vrlo živo sjetiti leptirića u trbuhu i glave u oblacima...

Mislili ste u tim trenucima da ste savršen par, no došlo je do toga da se pitate kako je ta prava ljubav postala potrošena i pretvorila se u ništa.

Stvar je u tome, tvrdi psiholog Jed Diamond, da ljubav ima pet faza i da je treća zapravo najkritičnija, no unatoč tome njegovo iskustvo dugo četiri desetljeća kaže da većina ljudi na kraju ipak pronađe ljubav svog života.

Pet faza ljubavi

Zaljubljenost - prva faza u kojoj živite u oblaku hormona sreće. To je vrijeme kada projicirate sve svoje želje i nadanja na vašeg partnera.Vaš partner brzo postaje idealna osoba za vas; on jednostavno nema nikakvih nedostataka ni mana.Vjerujete da će on uvijek biti u stanju ispuniti svaku vašu želju i vjerujete svemu što kaže. Toliko vjerujte u moć prave ljubavi da nema tih skeptičnih glasova koji vas mogu navesti da razmišljate opreznije.

Postajete par - u drugoj fazi ljubav postaje jača, a možda čak i počinjete živjeti zajedno. Bolje se upoznajete i vaša prisutnost počinje imati utjecaj na sve aspekte života vašeg partnera. Ovo je vrijeme zajedništva i radosti.U nekom trenutku, nakon više mjeseci ili godina, možda dobijete i djecu, što može samo ojačati vezu između vas. Osjećate se sigurno i poželjno. I vi vjerujete da ste definitivno našli pravu osobu za vas - vaš odnos je bio sudbinski predodređen.

Razočaranje - treća je faza, rekli smo već, najkritičnija jer se u njoj nade počinju rušiti. Počinjete imati dojam da su se vaši osjećaji istrošili. Vaš partner postaje potpuno predvidljiv i njegovo ponašanje vas iritira na tako mnogo načina. Možete početi osjećati kao da se želite odmoriti od njega ili čak uvjeravati sebe da on nije onaj pravi za vas. Daljnja misao koja se javlja je da nema smisla sebe i svog partnera više mučiti u takvom odnosu. Ako ne prebrodite taj osjećaj - veza je gotova.

Stvaranje prave ljubavi - ako ste uspješno prebrodili razočaranje, stižete do četvrte faze u kojoj se oslobađate iluzija koje projiciramo na svog partnera u ranijim fazama.Osoba koja stoji ispred vas nije ona koju ste zamislili, no ona je stvarna osoba. Sada je vrijeme za iscjeljenje i prelazak u posljednju fazu.

Zajedno mijenjate svijet - faza koju treba dočekati, jer ste naučili prevladavati nesuglasice i shvatili ste da ste pronašli duboku, snažnu i dugotrajnu vezu, dolazite do oslobađajućeg zaključka: primjećujete da vas dvoje imate moć promijeniti nešto u ovom svijetu. Ne samo da vi idete kroz život zajedno, već živite u partnerstvu radi većeg cilja. Možete raditi zajedno, pisati zajedno, stvoriti nešto zajedno - to može biti bilo što.

Cilj cijele priče je jednostavan - trebate početi funkcionirati kao cjelina i u tom trenutku znate da ste pronašli ljubav svog života.