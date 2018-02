5 glavnih problema koje donose hladnoće

Kako još nije vrijeme da posremimo zimsku odjeću i debele pokrivače, a u sljedećih nas par dana očekuju hladni vjetrovi i još niže temperature, vrijedi se podsjetiti da takvo vrijeme sa sobom nosi i rizike za zdravlje.

Nevažno je jeste li već odležali svoju porciju zimskih bolesti. Kako se hladni val pojačava, i one bi se mogle vratiti. Evo kako ćete se nositi s nekima od njih:

1. Bol u kostima i mišićima

Zbog nedostatka sunčeve svjetlosti, našem tijelu fali vitamina D. Kada se tome dodaju vlaga i niske temperature, lako je moguće da ćete osjećati bol u kostima i mišićima.

Da biste uspješno izbjegli ovu neugodno bol, osigurajte da ste tijekom hladnih dana toplo obučeni, po mogućnosti u vunenu odjeću, jedite hranu bogatu vitaminom D i redovito vježbajte!

2. Kašalj i prehlada

Iznenadne promjene temperature kojima smo izloženi lako bi mogle prozročiti kašalj i prehladu. Možda uživate u hladnom vjetru na licu, ali nakon uživanja mogli biste se suočiti s bolnim grlom, ušima ili boli u prsima.

Najbolji način da vas kašalj i prehlada zaobiđu je da se toplo obučete i pijete tople napitke.

3. Bronhitis i problemi s disanjem

Izloženost hladnom vjetru i konstantnj vlazi moglo bi izazvati napade bronhitisa ili infekcije pluća. Jednom kad se hladnoća "useli" u vaše tijelo, vrlo je vjerojatno da će izazvati različite upale i vrućicu.

Da biste dišne puteve održali zdravima, toplo se obucite, pijte tople napitke i jedite juhu.

4. Problemi s tlakom

Pad vanjske temperature često dovodi do hipertenzije, ili visokog krvnog tlaka. A on može biti uzrok brojnih drugih problema, od glavobolje do srčanog udara.

Da biste tlak držali pod kontrolom, jedite banane, češnjak, citrusno voće i med.

5. Problemi s kožom

Nagli pad temperature i hladni vjetrovi zasigurno će utjecati na vašu kožu. Ispucane usne i koža možda vam ne izgledaju kao veliki problem, ali ako ih na vrijeme ne sanirate mogli bi dovesti i do krvarenja.

Kožu hidratizirajte i pijte dovoljno tekućine kako biste izbjegli neugodne probleme s kožom, savjetuje India Today.