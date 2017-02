5 karakteristika uspješnih dijeta

Uspješna dijeta je svaka ona koja vas bez mučenja i gladi dovede do toga da promijenite način prehrane i izgubite višak kilograma (što je većini ljudi primarno, no dobro znamo i - pogrešno).

Ne čudi stoga da su dijete među popularnijim pretragama na Googlu, a kad se malo bolje pogleda, one koje su se pokazale uspješnima u najvećem broju slučajeva imaju neke zajedničke karakteristike.

Izbjegavaju umjetne transmasti - brojne studije povezuju transmasti s povećanim upalama i pronađene su jake poveznice između trans masti i bolesti srca. Transmasti su otrovne, neprirodne i ne postoji apsolutno nikakva korist od njihovog konzumiranja.

Ne koriste industrijska biljna ulja - industrijska biljna ulja su ušla u ljudsku prehranu tek nedavno. Do prije 100 godina, jednostavno nije postojala tehnologija da ih obradi. To uključuje sojino ulje, kukuruzno ulje, pamučno ulje i nekoliko drugih. Postoje mnogi problemi s ovim uljima. Jedan od glavnih je njihov visok sadržaj višestruko nezasićenih omega-6 masnih kiselina. Biljna ulja, kao i šećer, možemo klasificirati kao "prazne" kalorije. Sve uspješne dijete izbjegavaju ova ulja, ali imajte na umu da se to ne primjenjuje na kokosovo ulje ili maslinovo ulje, koja su potpuno drugačija i vrlo zdrava.

Paze na hranu, ne na kalorije - kod uspješnih dijeta, naglasak je na cjelini, a ne na zbrajanju kalorija. Iako su kalorije važne za kontrolu tjelesne težine, taktika ograničavanja kalorija je rijetko dugoročno učinkovita. Umjesto da pokušavate izgubiti kilograme gladovanjem, neka vaš cilj bude njegovati svoje tijelo i postati zdraviji.

Sadrže malo šećera - šećer je jedan od najgorih sastojaka u prehrani. Kada ljudi jedu previše šećera, dolazi do preopterećenja jetre. Šećer je povezan s mnogim bolestima, uključujući i pretilost, dijabetes tip 2 i bolesti srca. On je također "prazna" kalorija, jer ima doslovno nula esencijalnih hranjivih tvari. Zbog svih ovih razloga, najuspješnije dijete imaju prioritet smanjiti količinu šećera u prehrani.

Uključuju povrće i voće - potrošnja povrća i voća dokazano je povezana sa smanjenjem rizika od bolesti. Povrće i voće sadrže mnogo antioksidansa, sve vrste hranjivih tvari te puno vlakana, što pomaže kod mršavljenja.