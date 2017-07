5 ljekovitih učinaka mora

More je san mnogih koji ne mogu skucati dovoljno novaca da barem tjedan dana provedu na plaži, ali ako ikako možete - pokušajte barem toliko, jer blagotvorni učinci mora na ljudski organizam stvarno su vam potrebni.

Naime, more i ljudsko tijelo poklapaju u više od 80 prirodnih elementa među kojima su natrij, magnezij, kalij, kalcij, silicij i brojni vitamini. More je po sastavu vrlo slično krvnoj plazmi i naše tijelo imam moć da iz mora upije hranjive tvari. Stoga, ukoliko imate priliku, iskoristite blagodati mora dok traje sezona kupanja.

Već je sam boravak uz more blagotvoran za opće stanje ljudskog organizma jer je priobalni zrak bogat negativni ionima koji nas pune energijom, ublažavaju depresivna stanja, poboljšavaju raspoloženje i jačaju imunitet.

Stoga, evo pet blagotvornih učinaka boravka na moru i kupanja:

Jača imunitet - naše tijelo kroz kožu pasorbira hranjive tvari koje se nalaze u moru. Morska voda potiče rad limfe i štitnjače te izmjenu tvari što šsigurava tijelu čišćenje od toksina. Svi ti mehanizmi jačaju naš imunitet.

Liječi kožne probleme - kupanje u moru ublažava dermatitis, ekceme, psorijazu te čisti kožu.

Poboljšava psihološko zdravlje - negativni ioni kojima je zasićen zrak uz more dobro djeluju na psihu. Zovemo ih još i vitamini iz zraka, a u ovom slučaju su prirodni antidepresivi. Osim negativnih iona tu je i vitamin D koji apsorbiramo sunčanjem. Poznato je da on, osim što jača kosti, dobro djeluje na raspoloženje.

Prirodan oblik masaže i anticelulitni tretman - kad plivamo ili samo hodamo kroz more, ono masira tijelo i rasterećuje kosti. Plivanje je najbolji oblik rekreacije jer ne opterećuje kralježnicu. Dapače, blagotvorno djeluje na nju. More zbog svog sastava potiče tijelo da se oslobodi viška vode i tako ublažava tegobe artritisa i reume. U more idemo na anticelulitni tretman - ono nam pruža prirodnu limfnu drenažu i kao što smo spomenuli, potiče izbacivanje viška vode iz tijela.

Ublažava astmu, alergije i čisti dišne puteve - morska sol je prirodni antiseptik i antihistaminik. Zrak uz more zasićen je već spomenutim negativnim ionima koji olakšavaju disanje.