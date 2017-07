5 načina za postizanje unutarnjeg mira

Unutarnji mir najvažnija je stavka za duhovno zdravlje, a i tjelesno jer su fizičke bolesti posljedica našeg psihičkog stanja. Stoga iskoristite svoj godišnji odmor da se obnovite i iznutra

Staloženi ljudi koje je teško izbaciti iz takta, koji nemaju kratke živce i koji se znaju veseliti životu te i u teškim životnim situacijama pronaći nešto dobro, posjeduju unutarnji mir - imperativ svih religija i težnju svakog čovjeka.

Unutarnji mir može se osvijestiti na nekoliko načina:

Budite zahvalni - iako vam u trenutku malodušnosti zvuči kao klišej rečenica: "Uvijek postoji nešto na čemu mogu biti zahvalan/zahvalna", usprkos tome što vi mislite, to je zaista tako. Vježbajte biti zahvalni. Osvijestite malene stvari ili situacije za koje možete zahvalitiprirodi, Bogu ili sebi. Primjerice, kada usred vrućeg ljetnog dana puhne lagani povjetarac ili kada navečer zahladi, zahvalite na tom olakšanju. Zahvalite svako jutro kada se probudite što ste ovdje, što dišete. Zahvaljujte na ljudima oko sebe, zahvaljute i na negativnim stvarima koje vam se događaju. One su tu da nešto iz njih naučite i da vas ojačaju.

Molite se, meditirajte, budite sa sobom - ukoliko ste religiozna osoba, a dogodilo se da ste zanemarili svoju duhovnost, sdaa je vrijeme da joj se vratite. Čitajte, molite, otiđite u crkvu, džamiju, sinagogu ili u prirodu. Osluškujte sebe, meditirajte.

Ne možete promijeniti ljude oko sebe, ali možete sebe - kada čovjek ne bi trošio energiju u nastojanju da promijeni ljude u svojoj okolini, već ih prihvati onakve kavi jesu, imao bi puno više energije za rad na sebi i za uživanje u interakciji s drugima. Kada kod neke osobe uočite nešto što vas živcira, zapitajte sebe zašto je to tako i je li možda u toj drugoj osobi prepoznajete ono što vam kod vas samih smeta. Na sebi radite, ne na drugima.

Potrudite se i uhvatite svitanje - svitanja su predivna, nose u sebi život, potencijal. Ona su rađanje novog dana. Svitanja na čovjeka djeluju nadahnjujuće. Stoga, osobito ako ste na godišnjem odmoru ili ako ste negdje uz more, probudite se prije ostalih, prošetajte uz more ili sjednite negdje gdje imate lijep pogled i uživajte u jutarnjoj kavi. Pročitajte nekoliko rečenica iz knjiga koje vas nadahnjuju. Ono što prvo napravite ujutro, ostat će vam cijeli dan negdje u glavi. Neka to bude nešto lijepo.

Prihvatite što vam život nosi - u životu se događaju dobre i loše stvari. Nitko nam nije obećao da će sve teći glatko. Život je pun izazova i iskušenja. Kada se dogode stvari koje niste željeli i kada situaciju ne možete promijeniti, prihvatite je. U prihvaćanju je moć koja vam daje da upravljate svojim životom kada on ne ide u smjeru u kojem želite.