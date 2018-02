5 pogreški koje žene čine kod dopisivanja

Veze se ne stvaraju preko poruka, no na taj se način lako mogu uništiti. Mnoge žene ne shvaćaju koliko odbojno muškarcima može biti besmisleno dopisivanje ili dopisivanje samo zbog dopisivanja. Zato vam donosimo 5 pogrešaka koje žene čine, a lako bi mogle izbjeći, kako bi povećale njegov interes:

1. Besmislena dopisivanja

„Hej, što ima? Dosadno mi je."

„Ništa posebno, gledam GoT. A ti?"

„Odlična serija. Ja ne radim ništa. Odmaram."

„Super. Što ćeš raditi za vikend?"

„Ne znam."

Nikoga ne interesiraju poruke „zabavi me" tipa. Umjesto da podijelite s nekim nešto zabavno i značajno, šaljete poruke koje će nekome biti muka čitati.

Poruke su odličan način da pokažete svoju osobnost koja će drugoga zaintrigirati. Zašto ne biste napisali: „Gledam GoT i razmišljam o tome koju bih još sličnu knjigu mogla čitati. Imaš li kakvih ideja?" Takva će poruka potaknuti razgovor koji će zapravo imati smisla (a možda vam čak i priskrbiti spoj jer možda biste mogli zajedno do knjižnice...).

2. Predugo čekate prije nego što odgovorite na poruku

Ako će vam nakon svake poruke trebati 3 sata da odgovorite jer ste uvijek „zaposleni", dosadit će mu čekati, što je i logično jer nitko nije dužan svoje vrijeme prilagođavati vašemu i trpjeti zavlačenja.

Ako nemate vremena, odgovorite na poruku i predložite drugo vrijeme za razgovor.

3. Ne koristite poruke kako treba

Dopisivanje između osoba koje se upoznaju ima dvije svrhe:

a) za zabavu - flert, šale, dijeljenje zabavnih slika ili GIF-ova, tj. poticanje privlačnosti

b) za „logistiku" - dogovaranje spoja, vremena i mjesta

Cilj dopisivanja je dogovoriti spoj ili uspostaviti kontakt između spojeva. Upoznaje se na spoju, a ne preko telefona.

Poruke služe za pobuđivanje interesa, a ne raspravu o tome tko je što jeo za ručak.

4. Odbijanje komplimenata

Vraćate se doma nakon spoja, a on vam pošalje: „Bilo mi je lijepo večeras. Izgledala si prekrasno."

Vi mu odgovorite: „Ha ha, ma daj, nisam."

Ovo je jedna od najčešćih pogrešaka u ranom stadiju izlaženja. Uopće nema veze slažete li se vi s tim komplimentom ili ne, njegovo prihvaćanje važno je jer njime dajete do znanja da prihvaćate mišljenje te osobe. Osim toga, kako bi on znao da se i on svidio vama, pristojno je da i sami njemu uzvratite komplimentom. Uostalom, spoj je završio, i ako ne želi, ne treba vas ponovno vidjeti. Zašto bi vam onda dijelio lažne komplimente?

5. Prezahtjevni ste

Svedite dopisivanje na određeno vremensko razdoblje. Nikome se ne da dopisivati cijeli dan, svaki dan. Žene obično traže da se muškarci javljaju puno češće nego što oni imaju potrebu, da dijele sve što su radili i gdje su bili. Zbog toga ispadaju agresivnima i napornima, a muškarcima to brzo dosadi.

Zato nemojte uvijek biti te koje započinju komunikaciju. Ostavite mu dan ili dva da ima vremena disati. To mu daje prostora, a vama će pomoći da se sjetite novih tema za razgovor i shvatite je li zaista zainteresiran.