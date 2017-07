5 problema koje imaju samo slobodne djevojke

Djevojka bez muškarca (ili žene, kako god volite) obično izaziva sumnju - što s njom nije u redu, zašto ne može pronaći nikoga i još tisuću drugih pitanja koja postavljaju ne samo mame i bake, već nakon nekog vremena i poznanici i prijatelji.

No, takve djevojke rijetko se žale, upravo suprotno - tvrde da im njihov životni stil potpuno odgovara i da su sretne, što je sigurno istina barem neko vrijeme. No, čak i one koje najviše uživaju živjeti na takav način ponekad se sretnu s problemima...

Kompromisi - kad si sam, ne moraš ih raditi, no čim dođe veza, s njom dolaze i kompromisi. E, onda dolaze i problemi za one navikle na život bez kompromisa.

Lijenost - nerijetko se petak ili subota navečer provode u trenirci, a vikend u pidžami, bez frizure i šminke. Naravno da je ponekad to odlično, ali kad prijeđe u naviku... vrijeme je da se zabrinete.

Napor - svaka situacija u kojoj se treba potruditi oko nekog muškarca izaziva pitanje: "je li on uopće vrijedan mog napora?". Da, većina ih nije, ali s takvim stavom lako se propušta onaj koji jest.

Strah - od usamljenosti, naravno, a taj se javlja baš kad ne treba. Dovoljno je ponekad dvije večeri za redom ostati sama kod kuće (svojom odlukom ili lijenošću) umjesto izaći s prijateljima da se pred spavanje uvuče neka jeza oko srca - hoće li tako biti zauvijek?

Zapuštenost - OK, sjajno je da ne treba biti uvijek savršeno depilirana i sređenih nokata, frizure... no kad se takva logika protegne na tjedne ili mjesece - treba se zabrinuti.