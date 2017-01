5 razgovora koje morate obaviti u živo

Koliko ste puta čuli da je netko prohodao, a nakon toga i prekinuo na Facebooku ili putem SMS poruka? Sigurno barem jednom, a osim te ima još nekoliko tema koje jednostavno morate obaviti uživo - iz čiste pristojnosti

Prekid veze - bila ona duga ili kratka, poruka nije način na koji se to radi, a bogami nije niti telefon. Ako ste bili dovoljno bliski da s osobom planirate zajedničku budućnost ili ležite goli u krevetu, onda morate biti pristojni i prekid odraditi osobno.

Prenošenje loših ili tužnih vijesti - nitko ne voli donijeti lošu ili tužnu vijest, pa se poruka čini manje emotivnim načinom, no ne zaboravite da toj osobi tada treba i utjeha i podrška, a ne hrpa tužnih smajlića...

Razgovor o osjetljivim i privatnim informacijama - porukama se ne šalju nikakvi privatni podaci ili osjetljive informacije, jer tko zna što se može dogoditi vašem ili telefonu na koji to šaljete...

Svađa - nerijetko planemo u sekundi zbog umora, pa nam bilo kakva poruka stigla u krivo vrijeme može dići tlak do nebesa, no to ne znači da se svađa može razviti na taj način. Zašto? Zato što vam se jednoga dana te napisane riječi lako mogu obiti o glavu... kad vam ih partner ili kolega pokažu na zaslonu mobitela.

Tračanje - baš kao i svađa, napisane riječi zazvučat će potpuno drugačije kad ih čitamo, a tko vam garanira da osoba koju tračate neće jednoga dana vidjeti što ste o njoj napisali.