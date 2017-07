5 razloga da postanete gamer

Iako mnogi igranje videoigrica povezuju s negativnim utjecajem na zdravlje čovjeka, poticanje ovisnosti o ovoj vrsti zabave i slično, postoje mnoge dobrobiti, dakako, umjerenog gaminga koje posebice utječe na društvene i kognitivne sposobnosti pojedinca.

Osim što su videoigre izvor zabave, igranje poboljšava vizualnu obradu informacija, odlučivanje i timski rad igrača. Jedan od vodećih brendova na tržištu monitora AOC nastoji na tržište donjeti visoko kvalitetne proizvode putem svoje AGON linije monitora, te kao jedan od vodećih proizvođača monitora oštro zagovara odgovorno i zdravo igranje. U skladu s time, AOC donosi pet društvenih i kognitivnih prednosti koje proizlaze iz gaminga.

1. Jačanje kognitivnih sposobnosti

Većina igara potiče pamćenje, pažnju i logično razmišljanje. Čak i igranje od samo nekoliko sati tjedno može napraviti razliku bez obzira na dob. Primjerice, igre u stvarnom vremenu (RTS) mogu poboljšati te sposobnosti, budući da igrač treba analizirati situaciju protiv svojih protivnika, unaprijed planirati napad, obranu ili bilo koju drugu prednost, te biti spreman na akcije i protuakcije svojih protivnika, a sve to unutar ograničenog vremena. Ovakve situacije mogu poboljšati pažnju i riješavanje problema koji će se u budućnosti zasigurno pojaviti u školi, uredu i svakodnevnom životu.

2. Pomaže razvoju vještine donošenja odluka

Igranje video igara može poboljšati vještine odlučivanja,. Iako neke igre zahtijevaju trenutačnu odluku koja će utjecati na tijek igre, u nekim igrama odluke koje se donesu unaprijed mogu promijeniti tijek cijele igre. U računalnim igrama uloga (RPG) unaprijed donešene odluke o atributima lika i kasnijim interakcijama mogu imati velike posljedice na akcije igračevog lika. Neke TBS (Turn-based strategy) igre također zahtijevaju od igrača da analiziraju i reagiraju na mnoštvo parametara kako bi uspješno pobijedili u igri.

3. Poboljšanje obrade vizualnih podataka

Igre prvog pucača (First Person Shooter, FPS) i Shoot 'em up igre često zahtijevaju od igrača da brzo pomaknu fokus na različite dijelove ekrana. Dok to rade, igrači moraju također držati pažnju i na trenutnim situacijama. To znači da mozak uči podijeliti pažnju i poboljšava obradu dolaznih vizualnih informacija. Kako igrači nemaju puno vremena za donošenje odluka, predviđanja i reakcije se s vremenom poboljšavaju i ubrzavaju.

4. Učenje sudjelovanja u timskom radu

Bez obzira da li se radi o online igrici s više momčadi ili samo offline suparničkoj igri s prijateljima, većina igara zahtijeva od igrača da blisko surađuje u timu. Popularne natjecateljske igre kao što su neke FPS igre i multiplayer online bojne arene (MOBA), tako dizajnirane igre zahtjevaju ekipe od 5 ljudi koji izgraju zajedno, gdje svaki igrač ima svoje snage, slabosti i vještine. Ova vrsta suradnje zasigurno će se prenijeti u radni prostor ili u školu.

5. Igranje u svrhu zdravlja

Neke bolnice znaju biti opremljene stanicama za igranje videoigara, a koje služe tome da pozitivno utječu na oporavak pacijenta. Pacijenti kroz takvu vrstu "terapije" mogu pronaći pozitivno odvračanje pažnje koje može stvoriti radost, pa čak i društveno komunicirati s drugim ljudima i povećati svoje razine optimizma u ozdravljenje.

Umjerenost i zdravlje prije svega

AOC kao jedan od vodećih proizvođača monitora se posljednih nekoliko godina usmjerio na proizvodnju gaming monitora i unaprijeđenje tehnologije upravo za ovu vrstu korisnika. AOC promiče prednosti igranja no uz zagovaranje odgovornog i zdravog igranja. Vrlo je važno da je korištenje računala dio uravnoteženog i zdravog života. Provesti vrijeme na otvorenome, baviti se sportom i biti s prijateljima jednako je važno.

AOC kroz razvoj inovativnih tehnologija nastoji brinuti o zdravlju i blagostanju svojih korisnika tijekom igranja. To se prije svega odnosi na monitore s dobrim izborom ergonomskih opcija koje pomažu korisnicima u boljem držanju za zdraviju kralježnicu. Tu se također ubrajaju i tehnologije koje smanjuju štetnu plavu svijetlost poput AOC Anti Blue Light i Low Blue Light tehnolofije. Štetna plava svjetlost koju emitira ekran monitora može uzrokovati naprezanje očiju, glavobolje pa čak i poremećaje spavanja. Osim navedenih tehnologija, tu je i Flicker Free tehnologija koja također pomaže očima, a koja smanjuje neugodno titranje ekrana koje može dužim gledanjem u ekran kod korisnika uzrokovati umor, vrtoglavicu i mučninu. I-Care tehnologija koristi senzore za otkrivanje inteziteta svjetla u prostoriji te automatski prilagođava svjetlinu ekrana u skladu s time, tako da se oči korisnika ne umaraju prilikom prilagodbe svjetlosnim razlikama.

Ovaj vodič i više o prednostima igranja, preporuke o zdravom i odgovornom iskustvu igranja mogu se naći na sljedećoj web stranici: https://www.aocgaming.com/en/benefits

