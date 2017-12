5 razloga zašto se muškarci odljubljuju

Zaljubljenost je divna i svi bi trebali barem jednom u životu iskusiti taj osjećaj, no nerijetko se događa da se neke na očigled skladne i sretne veze naprasno završavaju.

Jedan od češćih razloga je činjenica da se muškarac odljubio i da više ne vidi smisla u nastavku veze, pa evo pet glavnih razloga zašto se to događa:

Nedostatak podrške - muškarcima je vrlo važna lojalnost i on mora biti sto posto siguran da mu vi čuvate leđa u gustim, teškim životnim situacijama. Ako osjećate da se udaljava od vas, te da nestaje ljubavi možda niste bili uz njega kada mu je bilo najpotrebnije.

Nekompatibilnost - Kada je zaljubljenost daleko iza vas, a iskrena ljubav već je počela lagano kopniti ono što vas drži zajedno jest kompatibilnost. Suprotnosti se možda privlače, no s vremenom razlike između vas prestaju biti zanimljive i postaju kamen spoticanja. Vi volite trošiti, on voli štedjeti, vi ste vjernica, a on nije, vi volite velika druženja, dok je on povučeniji tip koji uživa u intimnoj atmosferi, sve te značajne razlike mogu natjerati nekoga da digne ruke i odluči svoju sreću potražiti negdje drugdje.

Percepcija - neki muškarci su odgojeni na način da neke žene vide kao majke, a druge kao seksualna bića i vrlo im je teško pomiriti ta dva oblika. Ako ste u vezi s muškarcem koji odbija intimnost zbog toga što ste majka pokušajte uravnotežiti svoju ulogu majke-žene, a ako nema pomaka vaš partner bi trebao zatražiti pomoć od profesionalnog savjetnika.

Pogrešan početak - ne kaže se bezrazložno da je ljubav slijepa. Zaljubljenost je kratkoga daha, a ako se obje strane ne trude vrlo je lako moguće da kada kemijska neravnoteža u mozgu nestane to znači i kraj same veze. Stoga, veze započete zbog intenzivne seksualne privlačnosti mogu brzo završiti ako nema inicijative da zaljubljenost procvate u iskrenu ljubav.

Posao - ako ste u vezi u kojoj zajednički dijelite sve životne obaveze, poput novaca ili djece, vrlo lako je moguće da se cijela vaša interakcija svede na poslovne razgovore. Zajednički život i vođenje kućanstva je vrlo slično poslovnom okruženju, no to ne znači da cijelo svoje slobodno vrijeme morate provesti razgovarajući o ozbiljnim „poslovnim" temama, poput neplaćenih računa, knjiga za školu ili na kome je red da skuha ručak. Vrlo je teško održavati plamen strasti u vezi kada nekoga stalno more tekući životni problemi. Odvojite dio dana u kojemu ćete se posvetiti jedno drugome te na taj način održati ravnotežu u vezi.