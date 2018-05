5 savjeta protiv usamljenosti

Usamljenost se polako pretvara u epidemiju - stari su sami, mladi su sami, ljudi u gradovima su sami, toliko je usamljenih ljudi da je to postao javno zdravstveni problem.

Istraživanja koja su provedena o usamljenosti dala su poražavajuće rezultate. Više od 40 posto ispitanih reklo je da se često osjeća usamljeno i da njihovi odnosi s drugim ljudima - obiteljski, prijateljski ili partnerski ih ne ispunjavaju.

Na skali usamljenosti od 20 do 80, trenutačno stanje u svijetu je 44, a najgora situacija je s generacijom Z, odnosno mladima rođenima između 1995. i 2009. godine.

I dok se psihijatri, psiholozi, sociolozi i ostali stručnjaci bave ovom epidemojom suvremenog društva, mi smo pronašli nekoliko praktičnih savjeta kako se nositi sa samoćom i usamljenošću.

Okrenite se obitelji - "Ja uvijek ohrabrujem klijente da se vrate svojoj obitelji - roditeljima, bakama, djedovima, braći i sestrama", kaže life coach Kathleen Smith. Poziv baki ili djedu na tjednoj bazi, razgovor s bratom ili sestrom može imati veliki utjecaj na vaše raspoloženje. Također, istraživanje obiteljske povijesti učinit će da se osjećate dijelom nečeg većeg, punog zanimljivih likova.

Razgovarajte sa svima - kratki razgovori o vremenu, glazbi ili aktualnim događajima učinit će da se povežete s ljudima u zajednici, osjetite pripadnost, a na koncu vam i pomoći da lakše pristupite nekome s kim želite ostvariti dublji odnos, poručuje klinički psiholog Darian Bergen.

Shvatite razlog usamljenosti - osjećate li se usamljeno zato što više ne nalazite smisla u vašoj ljubavnoj vezi ili imate osjećaj da vas prijatelji ne poznaju zaista? Je li vas strah otvoriti se i biti ranjivi? Je li vam teško uspostaviti kontakt s drugima? Jednom kada otkrijete zbog čega se osjećate usamljeno moći poraditi na rješavanju problema, kaže klinička psihologinja Juli Fraga.

Stvarajte prijateljstva - govori se da ljudi šest do osam puta trebaju razgovorati prije no što se počnu smatrati prijateljima. Učestalost i ponavljanje ključ su za razvijanje prijateljstava, a to znači da se stavljate u situacije u kojima srećete ljude koji vam se sviđaju - šetajte psa uvijek u isto vrijeme, upišite se u zbor ili planinarsko društvo, savjetuje klinička psihologinja i atorica knjige How to Be Yourself, Ellen Hendriksen.

Uživajte u svom društvu - ljudi se često boje biti sami sa sobom, osjećaju se neugodno pa bježe među ljude, čak i one koji im ne odgovaraju. Ovakav način nošenja sa samoćom samo nam čini još gore. Kada se ponovno vratimo u svoja četiri zida osjećat ćemo se usamljeniji, nego prije. Stoga, umjesto da bježite među ljude, ostanite sa sobom: meditirajte, čitajte knjige, pogledajte film, gledajte TED Talks ili oneke druge sadržaje na internetu koji će vas potaknuti da razmišljate i otkriti vam neke nove svjetove.

Usredotočite se na ono što vas čini zahvalnima, a ne na ono što nemate. zahvaljujet na prijateljima, obitelji, zdravlju, poslu, lijepom vremenu, novom danu. Dajte si oduška i činite gluposti u svoja četiri zida - plešite goli, jedite u krevetu, ponekad nemojte prati suđe danima, savjetuje Sherry Amatenstein , socijalna radnica i autorica knjige How Does That Make You Feel?