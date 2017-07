5 savjeta za dobar selfie

Selfie je postao toliko moderna stvar da ga na društvene mreže stavljaju svi, od poletaraca do seniora, no nisu svi baš za pokazati...

Možda niste dobar kuhar, ali ćete svakako znati napraviti nešto jestivo. Tako je i s autoportretima ili selfijima napravljenim putem omiljenih igračkica - smartphonea!

Kako biste napravili pravo, malo umjetničko djelo, Tele2 vam je pripremio par savjeta.

Savjet broj 1

Umjesto da se naštimavate, ulovite emociju, pravu emociju pa iako se radilo o najdubljoj tuzi, umoru, odsustvu šminke i promišljenog outfita. Umjetna, namještena lica i prenapučena usta - nula bodova.

Savjet broj 2

Pronađi konkretnu temu. To selfiju daje priču, a to rijetko nalazimo. Takav način razmišljanja može dovesti do pravog foto koncepta, a to je velik korak dalje.

Savjet broj 3

Igra, zaigranost, humor na selfijima... Tako rijetko, a tako poželjno. Što fali dobroj grimasi u pravo vrijeme, pravom kontekstu, snimljenoj na dobar način?

Savjet broj 4

Većina selfija snimljena je na isti način. Igrajte se onim što vam je dano - prostor, interijer, eksterijer. Osjetite prostor, pogledajte ga. Uklopite se u njega.

Savjet broj 5

Selekcija! Ne mora svih 555 snimaka snimljenih taj dan završiti na Fejsu, odaberite stvarno 2 ili 3 najbolja i to je to.

