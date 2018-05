5 savjeta za odgoj sretnog i pozitivnog djeteta

Optimizam ili pesimizam? Ovi drugi reći će da su u današnje vrijeme optimisti zaluđeni i ne vide stvarnost oko sebe, dok će prvi naglasiti kako je pravi optimizam samo stav koji vas može odvesti daleko u životu i učiniti ga puno ljepšim.

Dok optimisti vide izazove i prilike, pesimisti vide probleme i granice. Pesimizam nije samo loš u svakodnevnom životu, nego i za psihičko zdravlje jer može dovesti do depresije. Dobra je vijest da se optimizam može vježbati baš kao i mišići. Što prije počnemo to je bolje, stoga podučite svoju djecu optimizmu, a evo i pet savjeta kako to najlakše napraviti:

Meditacija - ne morate biti majstor meditacije da svome djetetu pokažete kako se umiriti i koncentrirati. Naučite a jednostavnim tehnikama disanja, primjerice neka se nekoliko minuta dnevno fokusira na dah, duboko diše i umiri.

Pokret - potaknite dijete da se igra vani s prijateljima i da bude u pokretu - na taj način tijelo luči endorfin, prirodan 'okidač' za sreću.

Skupljajte sreću - potaknite vaše dijete da piše 'pozitivni' dnevnik. Neka triput na tjedan izdvoji po deset minuta kako bi zabilježio sve ono što ga je učinilo sretnim. Ovom vježbicom istrenirat će mozak da percipira sve više pozitivnih stvari i vaše će dijete postati pravi optimist te će stvoriti odličnu bazu za život i sve probleme koje on nosi.

Vježbajte empatiju - ohrabrujte svoje dijete da pomaže drugima i da bude ljubazno. Čineći dobro drugima i sami sebi činimo dobro jer pomaganje drugima stvara u nama osjećaj zadovoljstva i smisla.

Vježbajte zahvalnost - navečer prije spavanja ili za vrijeme večere pitajte svoje dijete da vam nabroji tri stvari u danu na kojima je zahvalno. Računa se sve - od lijepog vremena pa nadalje. Mozak osjećaj zahvalnosti koristi kako bi multificirao osjećaj sreće i čini nas još zahvalnijima.