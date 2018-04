5 savjeta za zaštitu osobnih podataka

Krađe identiteta i prijevare na internetu povećavaju se iz godine u godinu. Ne trebate odustati od svojih aktivnosti na mreži samo budite oprezniji kako upotrebljavate određene usluge u digitalnom svijetu. Nemojte postati najbolji saveznici hakera! Uz jake jedinstvene alfanumeričke zaporke, upotrebu antivirusnih/ anti-malware alata i ovih nekoliko savjeta koje donosimo u nastavku, možete dobro osigurati svoju osobnu sigurnost i privatnost podataka

1. Pazite kako dijelite osobne podatke: Dijeljenje putem društvenih mreža, aplikacija za chat ili čak e-pošte rijetko je dobra ideja. Osobito podataka poput broja kreditne kartice, putovnice, osobne iskaznice itd.

2. Koristite autentifikaciju s dva faktora za prijavu gdje god je to moguće. Radi tako da nakon što unesete svoju zaporku, davatelj usluge vam šalje još jednu šifru na broj vašeg pametnog telefona. Potrebno ju je unijeti u za to predviđen prostor na sučelju za prijavu i time potvrđujete da ste to doista vi. Nije uvijek najspretnije rješenje, često izgleda kao gnjavaža, ali je korisno. Ako haker dobije podatke za prijavu na vaš račun e-pošte, tako neće imati pristup ako imate omogućenu provjeru autentičnosti s dva faktora.

3. E-pošta, općenito, najučinkovitije je alat za isporuku zlonamjernog softvera. Statistike pokazuju rast broja neželjenih poruka e-pošte koje sadrže zlonamjerni softver. Ova vrsta e-pošte obično sadrži vezu koja će vas odvesti na web stranicu na kojoj trebate unijeti podatke o nekom vašem računu ili druge osobne podatke. Isto tako može sadržavati datoteke koje će računalo ili pametan telefon zaraziti zlonamjernim softverom.

4. Oprez u korištenju javnih WiFi pristupnih točaka

Većina aplikacija i usluga danas osigurava vaše podatke s enkripcijom na svojim poslužiteljima kako bi se spriječilo čitanje podataka ako i budu hakirani. Drugim riječima, nitko drugi ne može vidjeti ono što je poslano, pohranjeno ili primljeno, osim vas i osobe s kojom razgovarate - čak ni same tvrtke koje pružaju uslugu. Ali problem nastaje s tim podacima u tranzitu, odnosno dok prolaze bežične valove ili kablove interneta. U biti najviše je rizično izlaganje korisničkih imena, zaporki i računa bankovnih kartica za vrijeme korištenja javne Wi-Fi mreže. Ne samo u kafiću ili otvorenim prostorima već i one u zračnim lukama i hotelima. Bez obzira na to što su zaštićene lozinkom. Nikada ne možete biti sigurni koliko je zapravo ova vrsta mreže stvarno sigurna. Ako vam je potrebna sigurna mreža, trebali biste upotrebljavati 4G ili pametan telefon kao hotspot za prijenosno računalo.

5. Redovito nadograđujte svoj softver

Svaki softver ima skrivene ranjivosti. Ne postoji savršeno siguran softver. Ponekad mogu proći godine prije nego što se otkrije slaba točka softvera. Zato nadograđujte operativne sustave i aplikacije. Znatno će smanjiti napade. Odgovorni programeri ne samo da popravljaju bugove već i zatvaraju sigurnosne propuste za svoje aplikacije ili programe. Korištenje alata za blokiranje oglasa može spriječiti da oglasi instaliraju kolačiće za praćenje, pa čak i zlonamjerni softver.

Ne bi bilo loše da za web preglednike instalirate dodatak HTTPS Everywhere (dostupan za većinu popularnih preglednika), čime se web lokacije koje podržavaju enkripciju standardno aktiviraju. Time će te dodatno poboljšali svoju sigurnost.