5 spektakala koje ne želite propustiti u 2018.!

Marcus & Martinus, Moments Tour 2018 - 27.3.2018. - Aquarius Klub, Zagreb

Teen pop senzacija koja je osvojila svijet, zatrest će Aquarius Klub Zagreb!

Nakon uspješne Together turneje, pred njima je sada prva europska turneja - Moments Tour 2018, nazvana prema najnovijem, istoimenom albumu. Turneja je već rasprodala velike arene u Norveškoj, Švedskoj i Danskoj, gdje su se ulaznice razgrabile u manje od 10 minuta! Također će posjetiti Njemačku, Švicarsku, Austriju, Sloveniju, Srbiju, Grčku, Češku i Poljsku.

Trofors, mali grad na sjeveru Norveške, iznjedrio je dva velika talenta. Zahvaljujući iznimnom talentu, karizmi i internacionalnoj podršci obožavatelja, Marcus i Martinus postali su najveća skandinavska glazbena senzacija, kakvu nitko nije vidio godinama.

Petnaestogodišnji blizanci Marcus i Martinus, šarmantni su mladići rođeni za glazbenu scenu. Bez obzira na njihove godine, simpatični duo, Marcus & Martinus, već iza sebe ima zavidni broj utakmica u nogama - gotovo pola svog života pišu, pjevaju, snimaju pjesme i nastupaju, a njihova se fan baza samoprozvanih "MM'ersa" iz dana u dan planetarno širi. Kako bi se približili svojim obožavateljima diljem svijeta, dečki su u svibnju 2016. godine, u suradnji s Madconom, izdali svoj prvi singl na engleskom jeziku, naslova "Girls" i njime osvojili prvo mjesto na svim norveškim glazbenim ljestvicama. Pop scenom su nastavili žariti i paliti pjesmama "Heartbeat", "I Don't Wanna Fall in Love" te plesnim hitom ''Light It Up''.

Nastavljaju osvajati srca obožavatelja i sada ih više ništa ne može zaustaviti. Njihova priča tek počinje...