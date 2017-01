5 stvari koje muškarci obožavaju na ženama

Žene vjeruju da shvaćaju muškarce, no zapravo to baš i nije slučaj - jači im je spol enigma gotovo jednako koliko su i one njima.

To je jedan od glavnih razloga problema pri pronalaženju pravog partnera za sebe, jer nije se dovoljno maksimalno srediti i izaći van - treba imati i ovih pet karakteristika osobnosti koje su muškarcima neobično privlačne i važnije od fizičkog izgleda.

Ponos - izgledate onako kako vam je priroda dala i time se treba ponositi, a ne skrivati sve ono što mislite da nije dobro. Takva žena uvijek će naći pravog partnera, jer će sve na njoj izgledati odlično.

Samopouzdanje - ne radi se o velikom egu ili bahatosti, nego o onom osjećaju da vam je ugodno u svojoj koži i da znate što želite.

Samostalno razmišljanje - frendice su super, daju savjete i ponekad ih treba prihvatiti, no na kraju priče treba uvijek razmišljati i odlučivati svojom glavom.

Smisao za humor - lažni osmijeh ili smijanje na silu nije nimalo privlačno, no kad se znate nasmijati, podijeliti šalu i to napraviti s mjerom ... e, to je privlačno!

Strastvenost - ne samo u krevetu, naravno, već u životu: kad muškarac upozna ženu koja sve radi sa srcem, zna da će tako biti i s njim ... pa je odmah privlačna do bola.

Spadate li u takve žene?