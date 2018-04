5 stvari koje muškarci žele od žena, a ne usude se reći

Privlačnost je individualna stvar, definitivno... no, što je ono što stvarno muškarci žele od žena, a ne usude se reći - to je, više manje, univerzalno...

Istini za volju, nitko od nas ne očekuje da čitamo misli te većini žena nije jasno zašto se jači spol ne artikulira po ovim pitanjima. Jedan od razloga zbog kojih muškarci ne govore o ovim stvarima, najvjerojatnije je "strah" da ne ispadnu manje mačo u našim očima.

O čemu se zapravo radi? Što oni to žele?

Divljenje - ide ruku pod ruku s poštovanjem. Muškarci ga obično vole, ali tu postoji i jedna "caka" - divljenje mora biti iskreno. Laskanje i lažni komplimenti kod muškaraca uglavnom ne prolaze, ali dok god ozbiljno mislite prilikom davanja komplimenata, njemu će ih biti drago čuti.

Ohrabrivanje - pored toga što ga vole, muškarcima je ohrabrivanje i potrebno. Oni vole znati da je žena koju vole na njihovoj strani, da "navija" za njih. Vaša vjera u muškarca je od velike važnosti. Ukoliko zna da vjerujete u njega, muškarac će se izboriti sa svim preprekama na koje naiđe u životu. Zauzvrat, on će uvijek biti na vašoj strani

Poštovanje - istraživanja pokazuju da muškarci očajnički žele poštovanje od strane svoje partnerice. Ako sumnjate u to, pitajte muškarca i vidjet ćete šta će vam odgovoriti. Ovo je jedna od najvažnijih stvari koje muškarci žele od žena, ali im to nikada neće reći. Zašto im je to toliko važno? Jednostavno rečeno, kada muškarac zna da ga žena poštuje on se osjeća prirodnije i sigurnije u vezi. To mu daje do znanja da ga smatrate vrlo bitnim, a vi to pokazujete svojim djelima.

Prijateljstvo - muškarci vole društvo žene do koje im je stalo. Bez obzira je li u pitanju gledanje njegovog omiljenog programa ili sitnog popravka nekog aparata, bitno mu je da ste tu, kraj njega. Poanta je da on voli kada ste u blizini i to je zaista odlična stvar. Naravno, njemu je potrebno i da provodi vrijeme s prijateljima, ali također, on želi provoditi vrijeme s vama.

Ugodan glas - naravno, oni nisu jedini koji vole čuti ugodan glas. Davno je rečeno da "Lijepa riječ i željezna vrata otvara", a kad je riječ o muškarcima, može se reći da je ova izreka definitivno primjenjiva. Svakako je nemoguće za očekivati da se uvijek komunicira smirenim i "umilnim" glasom, ali to je nešto na čemu možete poraditi. Ne samo vi, već oboje.