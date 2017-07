5 stvari koje trebate znati o ženskom mozgu

Muški i ženski mozak su znanstvena činjenica, kažu neuropsihijatri, i to ne samo u načinu razmišljanja već i u načinu na koji funkcioniraju, pa evo pet stvari koje svaki muškarac treba znati o ženskom mozgu.

Lako se hladi - ženski libido se mnogo lakše naruši od muškog. Kako bi se žena oraspoložila i došla do orgazma, određena područja mozga moraju biti ugašena. A bilo koja stvar ih može ponovo upaliti. Studije su pokazale da žena može odbiti muškarca zato što je ljuta, osjeća nepovjerenje ili čak zbog toga što joj je hladno za stopala. Trudnoća, briga za malu djecu i menopauza također imaju utjecaj na ženski libido. Najbolji savjet za muškarce? Planirajte. Za muškarce, predigra je nešto što traje tri minute prije samo seksualnog čina. Za žene, to je sve ono što se događa u posljednja 24 sata.

Mijenja se svaki dan, ovisno o ciklusu - PMS zahvaća 80 posto žena i poznata je isprika. No menstrualni ciklusi utječu na žene svaki dan. Nivo hormona konstantno se mijenja u ženskom tijelu i mozgu, mijenjajući njezin izgled, nivo energije i osjećaje. 10 dana nakon početka menstruacija, taman prije ovulacije, žene se osjećaju ženstveno. Nesvjesno oblače sexy odjeću jer ih valovi hormona potiču da iskoriste seksualne šanse tijekom ovog perioda plodnosti. Tjedan dana kasnije, povećanjem progesterona, hormona koji ima sličan efekt kao valium, žene se osjećaju pospano i malaksalo. Sljedeći tjedan, povlaćenje progesterona može žene učiniti jako osjetljivima i plačljivima. I tako u krug.

Na bol i strah reagira drugačije - studije o muškom i ženskom mozgu u posljednjih 10 godina pokazale su da drugačije reagiraju na bol i strah. Ženski mozak osjetljiviji je na ove podražaje. Ne samo da je osjetljiv na male količine stresa, nego teže funkcionira kada je u pitanju veća količina istog. Ako se takvo stanje nastavi može imati negativne efekte. To objašnjava žašto su žene sklonije depresiji, post-traumatskom stresu itd.

Vrlo je intuitivan - muškarci možda mogu imati neugodan osjećaj da žene čitaju misli, no ženska intuicija je više biološka nego mistična. Tijekom evolucije, žene su morale razviti vještine kako bi novorođenčad održale živim. To uključuje spoznavanje djetetovih potreba, poput topline, hrane, discipline, bez direktne komunikacije. To je jedno od mugućih objašnjenja zašto žene stalno postižu bolje rezultate, u odnosu na muškarce, na testovima koji zahtijevaju prepoznavanje neverbalnih znakova. Žene ne samo da bolje pamte nečiji fizički izgled, nego točnije identificiraju neverbalne poruke skrivene u licima, gestama i boji glasa, navode studije. Ova vještina nije ograničena samo na djecu. Žene ih često koriste kako bi uvidjele što njihovi šefovi, muževi, ili čak potpuni stranci planiraju.

Žena prolazi dva puta kroz adolescenciju - nitko to ne želi jer donosi fizičke promijene i hormonalne fluktacije koje ne samo da stvaraju čudna raspoloženja nego i povlače pitanja o vlastitom identitetu. Žene prolaze kroz "drugi pubertet" koji se naziva još i menopauza, a počinje u 40-tima. Počinje oko 43 godine starosti, a svoj vrhunac doseže u 47, 48 godini. Tijekom ove tranzicije, ženski hormoni toliko lude da njezino raspoloženje može biti jednako onome od tinejdžera. Trajanje menopauze varira od dvije do devet godina, a većina ju napušta nakon 50-te.