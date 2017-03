5 tipova prijatelja koje treba svaki muškarac

Jedan poznati evolucijski biolog ujedno i autor mnogih knjiga Robin Dunbar iznio je svoje mišljene, bazirano na proučavanju i promatranju ljudske populacije, da presječna osoba, čovjek, kroz svoj životni put ostvari oko 150 prijateljstava, odnosno poznanstava. Ta brojka obuhvaća ljude poput susjeda, prodavača u dućanu, vaše dame pa i onih bliskih prijatelja.

Srž tog velikog kruga poznanstava je da se bazira na modelu reciprociteta, odnosno provođenju određene generalne potrebe povjerenja i spomenutog reciprociteta.

Primjerice susjed do vas. Možda vam nije prijatelj u pravom smislu riječi, ali živite jedno do drugo. Osoba je to kojoj želite i morate vjerovati jer je to osoba koja vam je u danom trenutku najbliža, a sukladno tome možda i najpotrebnija.

Postoji tu još i Facebook i stotine pa i tisuće prijatelja koje imamo. No, analizirajući malo te ljude na omiljenoj nam društvenoj mreži pokušajmo nabrojiti barem stotinu njih koje doista možemo nazvati prijateljima ili čak samo poznanicima.

Postavlja se stoga pitanje, koliko prijatelja imamo? Ako odgovor i je oko 150, onda se upitajmo koliko od njih su nam bliski prijatelji, odnosno prijatelji nekog užeg kruga. A najvažnije pitanje, koliko uopće prijatelja trebamo?

Naravno, na potonje pitanje čak i postoji odgovor, a koji se bazira na raznim istraživanjima te iznosi - pet. Upravo je pet bliskih prijatelja idealna brojka. Možemo imati jedan ili dva, možemo imati osam, devet, nije bitno, idealno je kad je u našem života pet bliskih prijatelja.

Ako među tih pet bliskih prijatelja imamo pet različiti arhetipova prijatelja, odnosno pet prijatelja različitih karmičkih obrazaca, onda se doista možemo smatrati sretnima.

Mentor

U suštini to je jedan iskreni prijatelj koji u vašoj prijateljskoj vezi želi samo jadnu stvar - da budete bolji čovjek. Vrlo često se ovdje radi o osobi koja je starija, iskusnija, obrazovanije i osoba kojoj uvijek možete vjerovati te u njoj uvijek pronaći savjet, pa čak i konkretnu pomoć.

Vrlo često tu ulogu preuzima vaša dama, no ima situacija kad su određeni problemi ili vezani uz vaš odnos odnosno brak ili jednostavno, budimo realni, koliko nam god ona bila savršena i od pomoći, nije kompetentna za neke muške stvari.

