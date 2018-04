5 vrsta nevjere

Što se sve smatra nevjerom?

Na to pitanje odgovori će ovisiti o godinama, iskustvima, kulturološkoj pozadini i ostalim faktorima koji utječu na prosudbu osobe koja vam odgovara. Jedini odgovor koji će sve najvjerojatnije dati jest da je prevara seksualni odnos s jednom osobom u vrijeme kada smo u vezi s drugom.

No, zapravo, stručnjaci za veze i bračne probleme navode da postoji nekoliko vrsta nevjere. Sve uključuju faktore poput tajnovitosti, prevare i emocionalnog distanciranja, no svaka od njih ne uključuje stalnog partnera.

1. Tjelesna prevara

Intimni odnos s jednom osobom dok smo pritom u vezi s drugom najpoznatiji je oblik nevjere. No problem postaje kada počnemo polemizirati oko toga što se točno smatra „intimnim odnosom". Je li to seks? Poljubac? Maženje? U tom slučaju, tvrdi Jo Barnett, stručnjak za veze, prevara je ono što vi i vaš partner smatrate prevarom. Dakle, ako se oboje slažete da poljubac s drugom osobom nije prevara, blago vama. No nemojte se začuditi ako jednom naiđete na partera koji će to odmah proglasiti nevjerom.

2. Seksualne fantazije o drugoj osobi

Fantazije o osobi koja nam je privlačna su normalne, bez obzira o tome jesmo li ili nismo u vezi. No problem nastaje kada vlastiti život i aktivnosti počnemo prilagođavati tome da maštamo o drugoj osobi ili čak pokušamo stupiti s njome u kontakt. Na primjer, ako uvijek, odlazimo u isti kafić upravo onda kada znamo da ona zgodna konobarica odrađuje svoju smjenu, a tome prilagođavamo svoje obveze ili pritom čak zanemarujemo sadašnjeg partnera.

3. Gajenje romantičnih osjećaja prema drugoj osobi

Takozvana emocionalna prevara također je često upitan pojam.

Radi se o gajenju osjećaja prema drugoj osobi, a to je nešto na što vaš sadašnji partner ne može utjecati. Unatoč tome što nije grijeh gajiti „nerazriješene" emocije prema nekome dok smo u vezi s nekim drugim, često pritom dolazi do manjka odanosti ili stvaranja tajnovitosti - ako se s tom drugom osobom viđamo isključivo kada naš partner nije prisutan.

4. Skrivanje troškova

Skrivanje troškova također se može smatrati prevarom, a pogotovo u slučaju kada ozbiljno djeluje na vaše zajedničko financijsko stanje. Odbijanje iskrenosti o tome na što trošimo velike količine novca potiče nepovjerenje, i posve je opravdano da vaš partner počne sumnjati u vaše ponašanje i časne namjere.

5. Tajanstvenost na društvenim mrežama

Obično se javlja na dva načina. Prvi način je isključivo seksualan, a uključuje lajkanje, komentiranje nečijih slika ili flertanje izmjenjivanjem poruka intimnog sadržaja (koji uključuje i duboke emocionalne razgovore). Drugi način je provođenje toliko vremena na društvenim mrežama da time počnemo zanemarivati partnera.