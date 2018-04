5 zlatnih pravila ubrzavanja metabolizma

Ubrzavanje metabolizma jedan je od najboljih načina za uklanjanje viška kilograma, no ima više pristupa kako to napraviti.

U svojoj novoj knjizi "Metabolism revolution" Halyie Pomroy otkriva metode za poboljšavanje metabolizma, ali i kaže kako manjak kilograma nije jedina dobrobit koju ćete opaziti na svome tijelu.

Sve što treba je usvojiti nekoliko trikova od kojih je većina u suprotnosti s onim tradicionalnim svjetom za mršavljenje koji glasi: " Jedi manje, vježbaj više", poručuje nutricionistica.

Jedite hranu koju volite - ako jedete namirnice koje vam nisu drage, a samo zato jer su dobre za mršavljenje, nećete učiniti ništa pozitivno za svoj organizam. "To nikako nije preporučljivo jer vaše tijelo to ne traži. Zadovoljstve jednako moć", kaže Pomroy. Dopuštajući sebi uživanje u hrani potičete tijelo da stvara endorfin te time reducira stres i potiče metabolizam da bolje radi. Stoga, slobodno pojedite komad pizze, kolač ili nešto treće što volite. Priuštite si to s vremena na vrijeme. U međuvremenu vodite računa da svakodnevno jedete voće, povrće i ostalu kvalitenu hranu koja će vas, vidjet ćete, učiniti sretnima, zadovoljnima i lijepima", zaključuje ova nutricionistica.

Jedite pravu hranu - što to zapravo znači? "Hrana je nešto što je nekoć bilo živo i što nam je došlo s neba, zemlje ili iz mora", kaže Pomroy. Temeljne namirnice su voće, povrće, žitarice, meso, jaja i riba. Prava hrana ne sadrži konzervanse, bojila, pojačivače okusa i dodatne šećere koji štete metabolizmu. Najjednostavniji način da budete sigurni u to što jedete je da izbjegavate procesuiranu hranu, a to ćete učiniti tako da kupujete od provjerenih malih proizvođača, sami sadite ili, ako kupujete u trgovinama, da čitate etikete. Što manje sastojaka na njima piše to je namirnica prihvatljivija. Ako pak ne razumijete što piše na etiketi, vratite proizvod natrag na policu.

Jedite unutar 30 minuta od buđenja - niste tip od doručka? Razmislite o ovome: Ako ne jedete nedugo nakon buđenja, silite tijelo da se pokrene bez goriva. To je za tijelo vrlo stresna situacija i opterećuje metabolizam. "Tijelo odgovara na način da proizvodi kortizol - hormon stresa koji poručuje organima da što prije krene skladištiti masti jer tko zna kada će ponovno dobiti hranu", kaže nutricionistica. Kako biste ovo izbjegli, doručkujte - barem nešo malo. Pomroy preporučuje u danu pet obroka - tri prava i dva međuobroka. To znači jesti svaka tri sata. Studije su pokazale da ovakav režim prehrane ubrzava metabolizam i pomaže tijelu da učinkovitije troši hranu koju jede.

Nemojte biti opsjednuti kalorijama - svatko tko je ikada bio na dijeti upao je u zamku brojanja kalorija, preskakao namjerno ručak i za večeru jeo bijelo pileće meso i svježi sir - naravno malu porciju. Pomroy kaže kako je to toalno kriva strategija. "Jesti manje pogoršava situaciju. Kada je vaš metabolizam prespor, a vi preskačete obroke i izgladnjujete se, tijelo će čak i u salati pronaći masti koje će skladištiti pa zapravo ništa nećete otopiti", kaže Pomroy. Zapravo, istraživanja pokazuju da je kvaliteta namirnice puno važnija od toga koliko ona sadrži kalorija. Osobito kada smo u režimu mršavljenja. To znači da imate apsolutno dopuštenje pojesti drugu pa i treću prociju tjesteninu s nekim finim pestom, ako je ona napravljena od cjelovitih žitarica, a pesto od primjerice svježeb bosiljka, pinjola i maslinovog ulja.

Vježbajte pametno - prema Pomroy nije samo važno vježbati, nego i raditi prave vježbe u pravo vrijeme. Preporučuje kroz tjedan kombinaciju kardio vježbi vježbi snage te pokoju masažu i magnezijevu kupku. Također je važno, kaže Pomroy, pojesti nešto lagano prije treninga (naravno ne par minuta prije, nego sat) kako tijelo ne bi razgrađivalo mišiće. Dobar izbor je voćka.

Savjeti i nisu tako komplicirani, slažete li se?