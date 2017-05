5 znakova da ste odabrali - pogrešnog muškarca

Loša veza puno je gora od samoće, to će sigurno potvrditi svaka žena koja se našla u njoj, a problem je uvijek isti - jeste li pronašli muškarca koji je dobar materijal za vezu (uostalom, to je pitanje koje si svaka žena postavi kad upozna novog...).

Naravno da je nemoguće postaviti neka univerzalna pravila koja bi vrijedila baš za svaku situaciju, no ipak postoje neke zajedničke crte muškaraca koje biste trebali zaobići u širokom luku, makar i nakon pet-šest spojeva... nikad nije kasno izaći iz toksične veze.

Za početak, pred osobom s kojom očekujete vezu ne bi se trebali pretvarati da ste netko drugi. Kad se prvi put ulovite da s njim razgovarate drugačije nego s prijateljima, posumnjajte, a ako se to ponovi i u drugoj, trećoj godini veze, vrijeme je da ili promijenite sebe ili pobjegnete glavom bez obzira.

Jedna stvar je sigurna - čim ga ulovite u prvoj laži, vrijeme je za pakiranje kofera, nema smisla čekati da pređu u naviku, a ukoliko uz to ne može prevaliti preko usana neku rečenicu koja počinje s: Kad mi za par godina ..., to znači da ne može zamisliti budućnost s vama, stoga, hit the road!

Ako vas počnu proganjati sumnje u budućnost veze ili primjetite da on ima jednake takve misli, lako je zaključiti da niste jedno za drugo jer u vašoj vezi nema povjerenja, osnovnog gradivnog elementa kvalitetne veze.

Poštovanje je još jedna od stvari koja u vezi nikada, ali baš nikada ne smije doći u pitanje, jer bez nje nema ravnopravnog odnosa među partnerima, a valjda smo kao vrsta dovoljno evoluirali da se tako nešto podrazumijeva.

I, za kraj, jasan znak da nemate budućnosti - ako osim seksa nemate neku temu razgovora, zapravo, ako prije i poslije seksa nema apsolutno ničega o čemu biste razgovarali ... baš i nije neki materijal za vezu, budite sigurni.