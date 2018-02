5 znakova da vam klinci previše vise pred ekranima

Vrijeme koje djeca provode pred ekranima se sve više povećava. Čak i roditelji koji su govorili da nikad neće pustiti dijete da 'builji' u televizor ili mobitel, otkrili su da malo ekrana tu i tamo nije kraj svijeta.

No - gdje je granica? Evo nekoliko crvenih zastava koje su znak da dijete treba manje vremena za ekranom:

Imaju problema sa spavanjem - problemi sa spavanjem jasan su pokazatelj preopterećenja elektronikom. Istraživanja pokazuje da ekrani mogu negativno utjecati na navike spavanja kod odraslih, a još gore na djecu. Jedan od razloga zašto? Djeca su osjetljivija na svjetlost i svjetlost s ekrana zbunjuje njihov mozak i sprječava proizvodnju melatonina, što dovodi do problema sa spavanjem.

Iznenadne promjene raspoloženja - ako primijetite da vaše dijete ima česte promjene raspoloženja, to može biti znak da provode previše vremena pred ekranima, pogotovo ako se promjena dogodi nakon gledanja crtića ili igranja igrice. Jedan od načina da se 'ukroti' ovo ponašanje jest postavljanje granica oko vremena koje smiju provesti za ekranima.

Ne mogu slijediti upute - jedan od znakova jest i nemogućnost slušanja i slijeđenja uputa koje se sastoje od više koraka, što zahtijeva sva tri glavna senzorska sustava. Previše vremena pred ekranom može dovesti do slabosti u kognitivnim sposobnostima.

Ne shvaćaju stvari - kad čitamo ili slušamo priču koristimo i vještine vizualizacije i prostornu memoriju da "vidimo "priču u našem umu". Kad su ove vještine slabo razvijene, može doći do nedostatka razumijevanja. Dakle, ako vaše dijete popunjava mozak s ekranima, onda ne bi bilo mjesta za razumijevanje života izvan njih.

Žale se na glavobolje - previše vremena pred ekranima može dovesti do toga da se dijete žali zbog glavobolje ili nejasnog vida. To je velika crvena zastava jer to znači da elektronika negativno utječe na zdravlje vašeg djeteta. Postavite ograničenja.