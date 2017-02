5 znakova da vam prijeti srčani udar

Bolesti srca i krvožilnog sustava pri vrhu su najčešćih uzroka smrti u ljudi. Stresan način života, loša ishrana i manjak brige za zdravlje samo doprinose ovom ubojici koji godišnje odnosi milijune života.

Iako je najbolja prevencija srčanog udara promjena načina života ipak je dobro znati kako na vrijeme prepoznati prve znakove srčanog udara i to nekoliko desetaka dana prije nego se on i dogodi.

Kratak dah - kad srce dobiva manje krvi to dovodi do toga da i pluća primaju manju količinu kisika nego je to uobičajeno. Razlog za to je međusobna povezanost ova dva ogranska sustava. Upravo zato je kratak dah jedan od simptoma zbog kojih biste trebali posjetiti liječnika.

Pritisak u prsima - ovo je jedan o najčešćih i najjasnijih simptoma srčanog udara, ali se pojavljuje obično netom prije no što se srčani udar dogodi. Ako osjetite pritisak u prsima obavezno se javite liječniku i to što prije.

Slabost - kad vam tijelo oslabi razlog za to mogu biti i sužene arterije zbog čega vam je poremećena cirkulacija. Zato mišići ne mogu dobiti dovoljno kisika i hranjivih tvari pa se osjećate slabijima nego inače.

Umor - kad se arterije suze srce počinje primati manje krvi nego što je to uobičajeno. Zbog toga srčani mišić radi otežano, a to dovodi do osjećaja prekomjernog umora.

Vrtoglavica i hladan znoj - slaba cirkulacija dovodi i do manjka krvi u mozgu, a to se onda može manifestirati kao vrtoglavica.