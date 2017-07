5 znakova da vaš dečko nije najbolji materijal

Često primjećujemo znakove njegovog lošeg ponašanja, ali nažalost, još češće ih i ignoriramo. Nesigurnost, potreba za pažnjom i komfor u vezi, sve su to razlozi zašto godinama ostajemo u lošoj vezi umjesto da izađemo iz nje za nekoliko tjedana.

Kako znati da on nije osoba koja vas zaslužuje?

Ako primjećujete ovih pet vrsta ponašanja kod svojeg dečka, zasigurno je vrijeme da izađete iz veze.

1. Vaš uspjeh osjeća kao vlastitu prijetnju

Napokon su vas promaknuli na poslu, a on vam je na to spustio da ćete odsad imati samo još manje vremena za njega? To je karakteristika muškarca koji će vas kočiti u životu. Možda vaš uspjeh shvaća kao prijetnju, a možda jednostavno mrzi činjenicu da imate snove i izvan vaše veze, one koje on ne može ostvariti. Jedno je sigurno, a to je da od njega ne možete očekivati nikakvu podršku. Ono što želite je muškarac koji će biti uz vas na svakom koraku, a na kraju će s vama i proslaviti uspjeh.

2. Nije zainteresitan saznati više o vama

Neki su muškarci toliko narcisoidni da to niti ne shvaćaju, ali nemojte se zavaravati. Ako ne pokazuje interes da sazna više o vašem životu, to znači da je previše centriran na vlastite želje da bi ga bilo briga za vas. Tipkat će po mobitelu dok mu vi budete pričati o svojim snovima i planovima, ili se samo praviti da vas sluša dok ne uspije razgovor vratiti na temu koja ga najviše zanima: na sebe samoga. Možete provesti život u nadi da će se jednom ipak zainteresirati, ili možete naći nekoga tko će se zanimati za vas od početka.

3. Svađu će okretati u napad na vas

Partneri se svađaju čak i u najboljim vezama. No sve što trebate znati o muškarcu možete zaključiti iz toga kako reagira dok se u nečemu ne slažete. Naziva vas pogrdnim imenima? Vrijeđa vas? Igra li prljavo i baca vam pod nos intimne stvari koje nemaju veze s temom? Sve su to znakovi da ste u vezi s osobom koju nije briga za vas. Muškarac kojemu je stalo do vas neće svađu iskoristiti da vas napada i povrijedi kako bi mogao dokazati svoje ili 'pobijediti' u svađi.

4. Pokušava vas kontrolirati

Ljubomoran je kad izlazite s prijateljicama? Odlazite na poslovni put, a on vam nabija krivnju jer ga ostavljate? Naljuti se kad vodite platonski razgovor s drugom osobom njegovog spola?

Ljubomora i posesivnost otrovni su za vezu, a za vas to znači stalno biti na oprezu i prilagođavati svoje ponašanje kako biste izbjegli dramu. Takvo njegovo ponašanje definicija je lošeg dečka.Odmah proglasite svoju nezavisnost i maknite se što dalje od njega.

5. Nikad se ne ispriča niti prizna da je u krivu

"Oprosti." Sedam jednostavnih slova koje neki jednostavno ne mogu izgovoriti. Ako se vaš dečko nikada ne ispričava, to se događa iz dva razloga: ili smatra da je uvijek u pravu ili mu nije dovoljno stalo da to izgovori.

Veze su dovoljno zahtjevne same po sebi da bi vam trebao još i netko tko će ih dodatno komplicirati. Pazite se muškaraca koji je u iskrenijoj vezi sam sa sobom nego s vama.