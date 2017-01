5 znakova horoskopa koji najviše manipuliraju

Horoskop obično govori o dobrim stranama svakog znaka i po tome ih najviše pamtimo, no u stvarnosti je situacija malo drugačija - neki vole, primjerice, manipulirati i to su razvili do savršenstva.

Evo 5 znakova zodijaka koji će uvijek neugodnu situaciju pokušati okrenuti na svoj mlin, neki suptilno, a neki u maniri buldožera.

Blizanci - neodlučan znak koji to uspješno maskira donošenjem naizgled sigurnih odluka, no ako budu pogrešne, kriv će biti svatko, samo ne on - i tu kreće manipulacija.

Rak - emotivan i nestabilan znak koji će, čim osjeti da je i najmanje ugrožena sigurnost njega i njegove obitelji pribjeći suptilnim metodama manipulacije kako bi se zaštitio. Mašta mu u tim situacijama radi i prekovremeno, pa će iskonstruirati sve što je potrebno kako bi sebe uvjerio da je to što radi u redu i opravdano.

Lav - voli biti šef u bilo kojem okruženju, a za to je potrebno puno volje i snage, no jednako tako i vještine manipulacije - neke će zabljesnuti svojim izgledom, šarmom i znanjem, ali i riknuti u stilu svog imena kad je to potrebno i zastrašiti sve oko sebe. Majstori.

Škorpion - vrlo nepovjerljiv i tajnovit znak koji će, ako treba, ljudima iza leđa pripremiti neugodno iznenađenje, a vrlo često na temelju nekih zaključaka koji nisu utemeljeni na činjenicama nego njegovoj mašti. Ljubomora tu ne pomaže, štoviše, to mu je najjači pokretač procesa u mozgu.

Ribe - da, uvijek žele pomoći i nesebične su, to dobro znamo, no ujedno i duboko emotivne i često neodlučne, pa će se povući u svoj svijet i tamo sebi ispričati priču koju će nakon toga pokušati provesti u djelo. Na bilo koji način - emotivnim ucjenama, plačem, prijetnjama... nije važno, glavno da uspije.