50 godina Led Zeppelina uz Ervina Baučića, Vedrana Božića i Rock Masterse

U subotu 12. svibnja dođi na proslavu 50. obljetnice Led Zeppelina, jednog od najpoznatijih rock bendova svih vremena. s prvim objavljenim albumom 1969. i posljednjim, sedmim po redu, objavljenim 1982.

Koncertno će presjek djelovanja ovog 'najvećeg sastava na svijetu' pokriti Rock Masters, bend koja djeluje niz godina i baštini najbolje od svjetske rock muzike. Brojni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu dokaz su njihove vrhunske kvalitete. Sastav čine poznati muzičari koji su vlasnici niz priznanja (Porin,Status, MM Fender itd ) a, svirali su i u legedarnim sastavima (Time, Nirvana, Parni valjak, Aerodrom, Majke itd). Članovi su Vedran Božić, Tomas Krkač, Siniša Pintarić - Pišta, Danko Krznarić i jedinstveni Ervin Baučić.

Led Zeppelin je engleski rock sastav osnovan 1968. godine u Londonu. Grupu su činili gitarist Jimmy Page, pjevač Robert Plant, basist i klavijaturist John Paul Jones i bubnjar John Bonham. S oko 300 milijuna prodanih albuma, jedan su od komercijalno najuspješnijih i najpopularnijih rock sastava u povijesti.

Teški zvuk gitara ukorijenjen na bluesu i psihodeliji na njihovim ranijim albumima priskrbio im je i status pionira heavy metala, iako je njihov jedinstveni stil proizašao iz širokog spektra glazbenih utjecaja, uključujući i folk.

Od kraja 60-ih i tijekom 70-ih Led Zeppelin su bili najveća svjetska koncertna atrakcija, izvodeći stotine rekordno rasprodanih koncerata na najvećim stadionima i dvoranama diljem svijeta. Grupa je prestala postojati 1980. godine nakon tragične smrti bubnjara Johna Bonhama.

U idućim dekadama preostali članovi su u nekoliko navrata imali jednokratna okupljanja (najpoznatije ono iz 2007. u Londonu bilo je humanitarnog karaktera), no do konačnog 'reuniona' i turneje nikad nije došlo. Godine 1995. primljeni su u Rock 'n' Roll kuću slavnih.

DISKOGRAFIJA:

1969. Led Zeppelin

1969. Led Zeppelin II

1970. Led Zeppelin III

1971. Untitled album [Led Zeppelin IV]

1973. Houses of the Holy

1975. Physical Graffiti

1976. Presence

1979. In Through the Out Door

1982. Coda