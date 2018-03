6 načina kako preboljeti prekid

Nemamo što umatati u celofan - prekid je gadna stvar. Ako smo bili ostavljeni možemo plakati ili bijesniti, ali ostaje jedino činjenica da nas osoba prema kojoj nešto osjećamo više ne želi vidjeti.

Normalno je osjećati bol i patnju, no psiholog Guy Winch objašnjava da trajanje tih razornih emocija ovisi isključivo o nama.

Wilch navodi da slomljeno srce neće izliječiti druga osoba (bez obzira radi li se o jednonoćnoj avanturi ili drugoj vezi u koju se odmah upustimo), piće ili prejedanje pa bismo, prije nego što posegnemo za jedan od tih "lijekova", trebali razmisliti ponovno.

Snimke mozga pokazale su da iznenadan nedostatak romantične ljubavi ili aktivnosti na mozak djeluju jednako kao i povlačenje s kokaina ili neke druge nedozvoljene supstance.

Upravo to je razlog zašto ponekad opsesivno razmišljamo o bivšem partneru i na drugom mjestu tražimo ono što nam fali - žudimo za onim što ne možemo imati, a to je zapravo osjećaj, a ne ta osoba.

Iz istog razloga osjećamo da nam je teško "krenuti dalje". Tu jednu osobu toliko smo idealizirali da smo ju počeli smatrati jedinim izvorom pozitivnih emocija - mislimo da nam samo one mogu dati što trebamo, pa čak i loša iskustva s njima u glavi pretvaramo u nešto romantično.

Zato se najprije treba pobrinuti da o bivšem partneru razmišljamo realistično i uravnoteženo. Ako počnete razmišljati o prekrasnom vikendu koji ste proveli zajedno, namjerno dodajte tome pomisao na onaj dan kada ste se svađali i lupali vratima.

Zašto je puno teže biti ostavljen nego ostaviti?

Razlog tomu nije ugodno čuti, ali je nužno znati kako biste se mogli oporaviti. Osoba koja ostavlja neće takvu odluku donijeti impulzivno. Vjerojatno je prije prekida dulje vrijeme razmišljala o tome kako postupiti, a to znači da već dulje vrijeme nije u vezu ulagala emocije koje ste ulagali vi. Nije prema vama osjećala isto što i vi osjećate prema njoj pa joj je vezu bilo lako prekinuti. Jadnom kad osoba s nekim prekine, obično je to doba kada je tu vezu već preboljela. A oni koji su ostavljeni, tek se nalaze na početku emocionalne kalvarije.

Kad se radi o pokušaju da prebrode prekid, Winch nabraja nekoliko uobičajenih pogrešaka koje ljudi upozno rade. Evo koje su to i kako ih prestati raditi:

1. Prestanite ih pratiti na društvenim mrežama. Jedino što ćete time postići je uporno razmišljanje o osobi koju ionako želite zaboraviti. Namjerno si produljujete patnju, što znači da ste si sami krivi što patite - ne trudite se prestati patiti.

2. Prestanite razmišljati o tome što ih je potaknulo na prekid i prihvatite objašnjenje koje ste dobili, bez obzira na to što vam rekli. Pomirite se s time da se osoba emocionalno odvojila od vas i nije vam to rekla niti pokušala raditi na problemu sve dok nije postalo prekasno. Što to govori o njima? Je li im ikada bilo stalo?

3. Napravite listu stvari koje ste željeli napraviti kad ste bili u vezi, a za njih niste imali vremena, a onda se počnite baviti njima.

4. Obrišite ili maknite iz vidokruga slike i podsjetnike na tu osobu.

5. Povjerite se prijateljima ili osobi u koju imate povjerenja.